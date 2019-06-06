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Минприроды назвало возможные сроки отказа от пластиковой посуды

В России можно постепенно, к примеру по 10% в год, вводить ограничения на использование пластиковой посуды, заявил в интервью РБК министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин.

По его словам, он против «революционных движений» и за эволюцию. Можно было бы попробовать отказаться от пластиковой посуды и за пять лет, то есть вводить ограничения по 20% в год, если «это будет безболезненно», отметил Кобылкин.

В Минприроды созданы комиссии и рабочие группы, которые просчитают варианты отказа от пластиковой посуды, чтобы не навредить бизнесу, подчеркнул министр. На уровень премьера Дмитрий Медведева и президента Владимира Путина вопрос пока не выносился, рассказал Кобылкин: «Президент и председатель правительства – это конечные точки, куда мы вносим только хорошо продуманные и взвешенные решения».

В мае Колыблкин сообщал, что Минприроды готовит введение ограничения на продажу одноразовой посуды. Он отметил, что «многие крупные торговые сети» поддерживают эту инициативу. В марте премьер Медведев, сославшись на опыт Евросоюза, заявлял, что России рано или поздно придется рассмотреть возможность законодательного отказа от пластиковой посуды.