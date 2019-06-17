Павел Грудинин потерял контроль над Совхозом имени Ленина
Мособлсуд признал законным получение бывшей супругой директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина двух третей доли совместного имущества, передает ТАСС. Решение суда предыдущей инстанции оставлено без изменений, уточнили в пресс-службе суда.
В конце апреля Видновский городской суд Подмосковья удовлетворил исковые требования Ирины Грудининой и передал ей две трети доли в общем имуществе с экс-супругом, в том числе 42% всех акций совхоза. Ранее в рамках этого иска суд арестовал акции ЗАО «Совхоз имени Ленина», принадлежащие Грудинину. Супруги оформили развод в июле 2018 г., в браке они прожили 37 лет. Так как акции совхоза бизнесмен получил во время брака, при этом брачный контракт между супругами не заключался, то имущество подлежит разделу.
В марте прошлого года Грудинин был кандидатом на пост президента России от КПРФ. Согласно декларации о его доходах и имуществе, на тот момент он владел 1,993 млн акций ЗАО «Совхоз имени Ленина». Бизнесмен ранее утверждал, что ему принадлежит 44% акций предприятия. Совхоз имени Ленина – крупнейший производитель клубники в Подмосковье.