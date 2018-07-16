Грудинин развелся после 37 лет брака

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Директор совхоза им. Ленина и бывший кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин развелся с женой Ириной после 37 лет брака. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ее адвоката Елену Бойцову.
Заявление о разводе Грудинин подал в суд 15 мая, а потом с супругами была проведена беседа и назначен срок примирения, указано в материалах суда. Оба супруга на заседание о разводе не пришли.
В исковом заявлении Грудинина указано, что отношения прекратились еще в 2009 г., говорит Бойцова. По ее словам, Ирина Грудинина ранее получала от него просьбы не расторгать брак и считаться законной супругой, а во время предвыборной кампании Грудинин лично отдал в ЦИК документы о том, что состоит с ней в браке. Бойцова отметила, что вопрос о разделе имущества пока не решен, но Грудинина может обратиться в суд.
Слева по часовой стрелке: кандидат на пост президента от Партии роста Борис Титов, кандидат от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, кандидат от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак, кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский, президент Владимир Путин, кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин и кандидат от КПРФ Павел Грудинин во время встречи в Кремле
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Михаил Метцель / ТАСС
Владимир Путин приветствует Ксению Собчак
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Михаил Метцель/ТАСС
Павел Грудинин до начала встречи с президентом
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Михаил Метцель / ТАСС
Слева направо: Павел Грудинин, Сергей Бабурин и Владимир Путин
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Основатель и экс-владелец ритейлера «Связной» Максим Ноготков признан банкротом, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные системы СПАРК.
Решение арбитражного суда Калужской области о признании Ноготкова банкротом датировано 12 июля, процедура реализации имущества установлена до 12 января 2019 года. Решение может быть обжаловано в течение месяца.
Заявление о признании Ноготкова банкротом связанная с ритейлером кипрская Strafor Commercial Ltd подала еще весной прошлого года в арбитражный суд Москвы, но оно было передано по подсудности в арбитражный суд Калужской области (местом регистрации Ноготкова является деревня Звизжи Дзержинского района). Strafor Commercial требует взыскать с Ноготкова 7,21 млрд руб.
Виктор Ельцов, которого суд утвердил финансовым управляющим Ноготкова, затруднился уточнить, в какой стране сейчас находится предприниматель, но предположил, что решение обжаловано не будет. Предприниматель выступал личным поручителем по долгам группы «Связной», поэтому все финансовые претензии и требования по возврату кредитов предъявляются лично ему.
Ноготков создал бизнес, из которого выросла группа «Связной», в середине 1990-х гг., будучи студентом. В конце 2014 г. потерял контроль над компанией из-за долговых проблем. Он надеялся договориться о продаже розничного бизнеса МТС и расплатиться по долгам «Связного», составлявшим более 60 млрд руб. Но осенью 2014 г. сделка застопорилась на финальной стадии – получении одобрения от основного акционера АФК «Система» (контролирует МТС) Владимира Евтушенкова, рассказывал Ноготков. Ожидая согласования от МТС, управляющая компания «Связного» Trellas пропустила дату погашения бридж-кредита «Онэксима» (на сумму около $120 млн), и тот потребовал реализации залога – контрольного пакета Trellas. Это стало сигналом для других кредиторов.
В 2015 г. в видеообращении к коллективу «Связного» Ноготков рассказал, что переехал жить в Кремниевую долину. Тогда же в интервью Forbes бизнесмен сообщил, что собирается реализовать в мировой столице IT-стартапов несколько проектов, сути которых он не раскрыл.
В настоящее время «Связной» объединен в совместное предприятие с «Евросетью», контролирующим акционером являются группа SLV Олега Малиса, у ПАО «Мегафон» - 25% + 1 акция. До конца года все салоны «Евросети» перейдут под бренд «Связной».
Как предприниматели покидают основанные ими компании
Евгений Разумный / Ведомости
Основатель ритейлера «Магнит» Сергей Галицкий продал более 29% сети банку ВТБ, соглашение было подписано на инвестиционном форуме в Сочи. Это одно из крупнейших слияний и поглощений в 2018 г., отметил президент ВТБ Андрей Костин. Галицкий остался миноритарным акционером «Магнита» с пакетом в 3%
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Tatan Syuflana / AP
В 2014 г. основатель социальной сети «В контакте» Павел Дуров продал 12% компании гендиректору «Мегафона» Ивану Таврину и уехал из России. Продаже предшествовал длительный внутрикорпоративный конфликт. Таврин перепродал этот пакет Mail.ru Group, которая смогла консолидировать соцсеть осенью 2014 г.
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Максим Стулов / Ведомости
Основатель сети бытовой техники и электроники «Эльдорадо» Игорь Яковлев окончательно вышел из бизнеса сети в августе 2011 г., продав чешской группе PPF 50% минус 1 акция (и вдобавок еще несколько девелоперских проектов). Через пять лет сеть купила группа «Сафмар» Михаила Гуцериева
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Сергей Николаев / Ведомости
Некогда крупнейший продавец бытовой техники и электроники в России - компания «Техносила», созданная в 1993 г. братьями Вячеславом (на фото) и Виктором Зайцевыми, в 2010 г. перешла к «МДМ банку» и частично к компаниям Михаила Кокорича. В 2016 г. группа «Бин» (прежнее название «Сафмара») купила «МДМ банк», вместе с которым сменился собственник и у «Техносилы». В 2017 г. стало известно, что «Техносила» будет интегрирована с «Эльдорадо»
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Екатерина Ширинкина для Ведомостей
В конце 2017 г. основные владельцы другой сети электроники, «М.видео», – ее основатель и президент Александр Тынкован, Павел Бреев и Михаил Тынкован – договорились продать свои доли в ритейлере группе «Сафмар» Михаила Гуцериева. Таким образом, «Сафмару» достались три крупнейшие сети бытовой техники и электроники в России
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Владимир Баранов / Ведомости
В 2008 г. основатели «Евросети» Евгений Чичваркин (на фото) и Тимур Артемьев спешно продали компанию Александру Мамуту, после чего уехали из России. Через месяц 49,9% «Евросети» были проданы «Вымпелкому», а в 2012 и 2014 гг. оставшийся пакет частями докупил «Мегафон». В 2017 г. компания договорилась о консолидации 100% доли Veon (название «Вымпелкома» после ребрендинга)
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Сергей Портер / Ведомости
В 2014 г. основатель сети «Связной» Максим Ноготков продал компанию кредиторам - группе «Онэксим» и НПФ «Благосостояние». После чего права требования по просроченному кредиту на сумму около $120 млн, который Ноготков брал на развитие группы, приобрел предприниматель Олег Малис. Сейчас рассматривается возможное слияние «Евросети» со «Связным», в таком случае компания перейдет к «Мегафону»
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forbes.ru
В 2006 г. «Альфа-групп» получила контроль над «Пятерочкой», основанной Андреем Рогачевым (на фото), Александром Гирдой, Игорем Видяевым и Татьяной Франус. «Альфа» объединила сеть с собственным «Перекрестком», образовав Х5 Retail Group. Через два года Х5 приобрела основанную Рогачевым сеть гипермаркетов «Карусель». Основатели «Пятерочки» получили 21,2% в объединенной компании, а затем продали свои пакеты. Осенью 2012 г. Рогачев запустил в Петербурге розничную сеть «Верный»
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Сергей Николаев / Ведомости
В 2010 г. Х5 Retail Group приобрела розничную сеть «Копейка» у Сергея Ломакина, Александра Самонова (на фото) и Артема Хачатряна. Позже магазины были переформатированы в дискаунтеры «Пятерочка» и сеть небольших магазинов у дома «Перекресток-экспресс». Хачатрян и Ломакин основали сеть магазинов фиксированных цен Fix Price, из которой вышли в 2016 г., и сеть по продаже обуви «Центробувь». В этом же году Ломакин был объявлен в федеральный розыск из-за дела о мошенничестве с кредитными средствами сети
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Сергей Портер, Сергей Николаев / Ведомости
В 2011 г. основатели производителя напитков «Вимм-билль-данн» Сергей Пластинин, Михаил Дубинин (на фото), Гаврил Юшваев и Давид Якобашвили продали компанию PepsiCo. ВБД известен своими брендами пакетированных соков – J7, молочными продуктами «Домик в деревне», йогуртами «Чудо» и детским питанием «Агуша»
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Андрей Махонин, Евгений Стецко / Ведомости
В 2014 г. основатели «Аптечной сети 36,6» Артем Бектемиров и Сергей Кривошеев продали свою долю структурам совладельца Московского кредитного банка (МКБ) Романа Авдеева
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Конституционный суд (КС) признал противоречащей закону существующую практику возмещения аэропортам расходов по обеспечению полетов структур, которые по закону освобождены от платы за эти услуги (среди них – Минобороны, ФСБ, ФСО и др.) Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.
Поводом для проверки стало обращение в КС екатеринбургского аэропорта «Кольцово» и нижегородского аэропорта «Стригино». Ранее арбитражный суд Москвы отказал управляющим компаниям этих аэропортов взыскать расходы с Минфина за аэропортовое и наземное обеспечение полетов воздушных судов Минобороны и силовых структур. «Кольцово» просил 39,6 млн руб., а «Стригино» – 19,6 млн руб.
Аэропортам должны возмещать расходы на обслуживание судов даже тех структур, которые по закону освобождены от платы за эти услуги, напомнил КС. Преследуемая государством цель по обеспечению безопасности не должна приводить к неправомерному ограничению свободы предпринимательской деятельности, поэтому КС в своем постановлении отметил о необходимости исправить пробелы в правовом регулировании данного вопроса. Решения судов в отношении «Кольцово» и «Стригино» также подлежат пересмотру, добавил КС.
Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»
Tony Gutierrez / AP
Консалтинговая компания в области стратегии и оценки стоимости бренда Brand Finance опубликовала рейтинг самых дорогих брендов авиакомпаний в мире. На первом месте, как и в 2017 г., – American Airlines. Бренд американской авиакомпании за год подешевел – с $9,811 млрд до $9,094 млрд в этом году
1/11
Paul Sancya / AP
Второе место занимает американская Delta. Brand Finance оценила бренд авиакомпании в $8,712 млрд против $9,232 млрд годом ранее
2/11
Mike Blake / Reuters
Топ-3 самых ценных брендов замыкает еще один американский авиаперевозчик – United. Бренд компании оценен в $7,027 млрд ($7,161 в 2017 г.)
3/11
Kamran Jebreili / AP
На четвертом месте, как и годом ранее, – Emirates. Компания из ОАЭ в 2016 г. занимала первое место рейтинга. В 2017 г. ее бренд, по данным консалтинговой компании, стоил $6,082 млрд, а в этом году подешевел до $5,336 млрд
4/11
Kiichiro Sato / AP
Пятерку самых ценных мировых брендов авиакомпаний замыкает американский лоукостер Southwest Airlines. Бренд компании оценивается в $5,298 млрд против $6,001 млрд годом ранее
5/11
Евгений Разумный / Ведомости
Китайская China Southern Airlines заняла шестое место рейтинга. Бренд авиаперевозчика оценен в $4,063 млрд – компания поднялась на одну позицию в рейтинге (годом ранее бренд оценивался в $3,705 млрд)
6/11
Tyrone Siu / Reuters
Еще одна китайская авиакомпания – China Eastern Airlines – также усилила позиции в рейтинге и поднялась на седьмую строчку. По данным Brand Finance, ее бренд подорожал до $3,810 млрд с $3,145 млрд
7/11
Евгений Разумный / Ведомости
С шестой на восьмую строчку рейтинга опустилась британская British Airways – ее бренд оценили в $3,484 млрд в этом году против $3,708 млрд в прошлом
8/11
Евгений Разумный / Ведомости
Еще один китайский авиаперевозчик – Air China – занял девятую строчку рейтинга с оценкой бренда в $3,433 млрд ($2,893 млрд годом ранее)
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Андрей Махонин / Ведомости
Топ-10 замыкает крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa. За год ее бренд подорожал до $2,914 с $2,259 млрд, по данным Brand Finance
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Андрей Гордеев / Ведомости
Российская авиакомпания «Аэрофлот» оказалась на 24-м месте, поднявшись на одну позицию по сравнению с 2017 г. По оценкам консалтинговой компании, бренд "Аэрофлота" подорожал до $1,429 млрд с $1,270 млрд годом ранее. При этом "Аэрофлот" второй год подряд признается самым узнаваемым авиационным брендом
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В конце июля «АвтоВАЗ» прекратит производство Lada Priora. Об этом говорится в сообщении компании. Решение было принято руководством «АвтоВАЗа» и объясняется постоянно растущим интересом к последним моделям линейки Lada. Спрос на модель Priora в последнее время снижался, отметили в компании.
Производство Lada Priora началось в 2007 г. в Тольятти. Модель выпускалась с различными типами кузовов и двигателей. Всего было произведено более 850 000 автомобилей Priora.
«Для своего времени Lada Priora была очень хорошим автомобилем, который помог "АвтоВАЗу" выжить 10 лет назад. В связи с кардинальными изменениями бренда Lada в течение последних трех лет и запуском нового поколения автомобилей Lada в 2015–2018 гг. (Lada Vesta, Lada XRAY, Lada Vesta SW, Lada Vesta SW Cross, Lada Vesta Sedan Cross) наши потребители меняют свое восприятие бренда», – приводятся в сообщении слова исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Яна Птачека.
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Правительство продлило до 2024 г. полномочия Внешэкономбанка (ВЭБа) в качестве государственной управляющей компании средствами пенсионных накоплений. Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовых актов.
Внешэкономбанк с 2003 г. является государственной управляющей компанией (ГУК) и по умолчанию управляет пенсионными накоплениями граждан, не выбравших частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд (так называемых молчунов).
На конец I квартала 2018 г. под управлением ВЭБа было 1,7 трлн руб. таких накоплений. Речь идет о пенсионных накоплениях около 36 млн человек. Всего на сегодняшний день в ВЭБ переданы средства около 52 млн будущих пенсионеров, указывает ТАСС.
В I квартале 2018 г. ГУК заработала для них 7,9% годовых. За 2017 г. доходность расширенного портфеля ВЭБа (в нем формируют накопления молчуны) составила 8,6% – это более чем вдвое превышает инвестиционный доход НПФ (в чистом виде они заработали для будущих пенсионеров всего 3,8%).
Ранее заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин, Центробанк и ВЭБ рассматривают возможность передачи банку полномочий негосударственного пенсионного фонда (НПФ) для решения проблемы молчунов в новой системе пенсионных накоплений.
Как живется пенсионерам в разных странах
Depositphotos / PhotoXPress
Глобальный пенсионный индекс Natixis Global Asset Management учитывает 18 показателей, объединенных в четыре группы: материальное благополучие пенсионеров; доступ к финансовым услугам, позволяющим сохранить капитал и максимизировать пенсионный доход; медицинские услуги; качество жизни (безопасность и экологичность окружающей среды). Все показатели оцениваются от 0 до 100%
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Pixabay
Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стала Норвегия с общим индексом 86%. По уровню материального благополучия (91%) аналитики Natixis поставили эту скандинавскую страну на первое место
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Arno Balzarini / AP
Швейцария – 2-е место с 82%. Вместе с Норвегией это единственная страна, попавшая в топ-10 во всех четырех группах
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Pixabay
Германия – 7-я с 77%. Она вместе со всеми рассмотренными странами Западной Европы, Австралией, Новой Зеландией, США, Канадой и Японией имеет высокий (более 80%) показатель доступа к качественным медицинским услугам
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Maartje Blijdenstein / Reuters
В этих странах, включая Нидерланды (тоже 77% в общем рейтинге и 89% - по медицинским услугам), высокие расходы на здравоохранение в расчете на человека, высокий уровень страхового покрытия этих расходов и относительно высокая ожидаемая продолжительность жизни
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Reuters
Дания – также 77%. Высокое качество жизни важно для комфорта пенсионеров. В топ-10 по этому показателю входят семь стран из первой десятки общего рейтинга: Дания (максимум с 94%), Норвегия, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Исландия и Австралия
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Lisi Niesner / Reuters
Австрия на 13-м месте с 75%. Она входит в топ-10 по доходам на душу населения и равенству в доходах
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Petr Josek Snr / Reuters
Бывшие страны соцлагеря вполне способны обеспечивать достойную старость и при рыночной экономике. Лучше всего пенсионерам живется в Чехии (16-е место с 72%), а по их материальному благополучию страна и вовсе на 6-м месте в мире. Словения в общем рейтинге на 24-м месте (68%), Польша – на 28-м (64%), Латвия – на 34-м (57%)
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Pixabay
США занимают 17-ю позицию с 72%. Но по показателю материального благополучия они лишь на 25-м месте (57%)
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Sang Tan / AP
У Великобритании тоже 72%. Она находится на 3-м месте в мире по медицинским расходам для пожилых, обеспеченным страховкой
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DPA / ТАСС
Франция на 19-м месте с 71%. Ее невысокая позиция среди развитых стран объясняется высоким налоговым бременем, сокращающим возможности для формирования пенсионного капитала, и низким соотношением числа трудоспособных и пожилых людей (первых слишком мало, чтобы отчислять достаточно средств на обеспечение нынешних пенсионеров)
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Pixabay
Израиль с 71% на 20-м месте, но на 10-м в мире по ожидаемой продолжительности жизни
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Kim Kyung Hoon / Reuters
Дольше всех в мире люди живут в Японии (22-е место с 70%). Это объясняется в том числе тем, что она на 6-м месте по здравоохранению, но жить пенсионерам непросто: по их финансовым возможностям страна лишь на 36-м месте
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Ahn Young-joon / AP
Обратная ситуация в Корее (23-е место с 68%). Она на 6-м месте в мире по возможностям для формирования пенсионного капитала, но лишь на 26-м по медицинским услугам и на 38-м – по качеству жизни
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Petros Karadjias / AP
Кипр занимает 35-е место с 54%, прежде всего из-за финансовых сложностей. Рейтинг материального благополучия пенсионеров – лишь 44%, а их возможность приумножить капитал – 52%, что во многом объясняется последствиями кризиса, большим госдолгом, проблемами банков
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Pixabay
Траты на здравоохранение играют важную роль, отмечают авторы рейтинга, но оговариваются: на Кипре, например, они составляют четверть от расходов в США (в расчете на человека), однако киприот обычно живет на два года дольше среднего американца. Показатель медицинских услуг на острове – 62% (самый высокий из четырех групп), а качества жизни – 60%
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Mark Schiefelbein / AP
Страны БРИК – в самом конце списка. Что у них хорошо – невысокая пока зависимость пенсионеров от людей трудоспособного возраста (три страны входят в топ-10, Россия на 11-м месте), но число пожилых по сравнению с молодыми растет в России и Китае. Последний в общем зачете на 38-й позиции (50%)
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Евгений Разумный / Ведомости
Россия на 40-м месте из 43-х (45%). А по возможности сберегать и увеличивать пенсионный капитал – и вовсе на последнем с 41%, здесь важную роль играет низкое качество госуправления
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Андрей Гордеев / Ведомости
Не лучше ситуация и в здравоохранении: здесь Россия на 42-м месте с 36% (год назад – 42%). Второй год подряд сократилась ожидаемая продолжительность жизни, страна на 39-м месте по расходам на медицинское страхование и на 31-м – по расходам на здравоохранение в расчете на душу населения
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Андрей Гордеев / Ведомости
Несколько лучше обстоят дела с материальным благополучием – 47% (35-е место), хотя ситуация ухудшается: в прошлом году было 52%
Бразилия занимает 41-ю строчку (41%). У нее упали все четыре основных показателя, хотя по качеству жизни она на 11-м месте в мире. На последнем, 43-м месте, как и год назад, – Индия
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Pixabay
Сегодня в мире рекордное количество людей в возрасте от 65 лет – 600 млн. По прогнозу Всемирного банка, к 2050 г. их будет 2,1 млрд и пенсионное обеспечение станет одним из самых острых социальных вопросов в ближайшие 30 лет
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Премьер Дмитрий Медведев поручил своему заместителю и руководителю аппарата правительства Константину Чуйченко упростить процедуру регистрации предприятий, сообщает «Интерфакс». На встрече с Медведевым Чуйченко объяснил, что уставы предприятий на 95% состоят из императивных норм законодательства, и это было оправданно на этапе перехода к рыночной экономике. «Сейчас это только утяжеляет жизнь как бизнеса, так и государства, поэтому в существующей конструкции нет никакого смысла», – подчеркнул Чуйченко. По его словам, содержание уставов можно сократить до 1–2 страниц. «Все, что написано в законе, будет применяться независимо от того, будет ли это инкорпорировано в учредительные документы или нет», – пояснил вице-премьер.
Упрощение уставов позволит сэкономить как бизнесу, так и государству. Например, не будет нужды в масштабном ксерокопировании и архивировании учредительных документов. Кроме того, крупным компаниям не нужно будет обновлять уставы вслед за поправками в законодательство, а чиновникам – следить за соответствием уставов законодательству, как это было в 2008–2010 гг. Тогда изменения касались информации о личностях учредителей, нотариальном заверении договоров о купле-продаже доли собственников. По мнению властей, эти изменения были необходимы для защиты компаний от рейдерского захвата. Изменения также упростят и работу государства, так как исчезнет необходимость в проверках корректности учредительных документов с точки зрения соответствия законодательству.
Чуйченко пообещал Медведеву в течение 2–3 месяцев подготовить поправки об упрощении регистрации бизнеса.
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Италия надеется на сотрудничество с Россией в сфере безопасности и борьбы с исламским терроризмом, заявил в понедельник на пресс-конференции в Москве министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини. По его словам, у России и Италии много общих проблем в области безопасности и обмен опытом, безусловно, позволит решать их более эффективно.
Не последнюю роль в этом сыграет и российский опыт проведения чемпионата мира по футболу, заявил министр, отметив, что безопасность во время всего турнира и на финальном матче, где он присутствовал в воскресенье, 15 июля, обеспечивалась на высшем уровне.
«Но я и раньше говорил, что, например, в московском метро чувствую себя безопаснее, чем в некоторых итальянских городах», - признался Сальвини, комментируя ситуацию с безопасностью в России. Ранее в понедельник министр встретился с российским коллегой Владимиром Колокольцевым: по словам Сальвини, речь шла о совместных действиях России и Италии по борьбе с преступностью и, в частности, с незаконным оборотом наркотиков.
Кроме того, итальянский министр вновь подтвердил намерение его правительства содействовать смягчению санкций Евросоюза в отношении России. «Италия больше всех других европейских стран страдает от санкций. Каждый день итальянская экономика теряет из-за них около 7 млрд евро - это совсем не мало». Санкции ничего не решают, уверен Сальвини: «Я всегда выступаю за диалог, а не за санкции, будь то санкции в отношении России или в отношении Ирана. В любом случае лучше убеждать друг друга за столом переговоров. Именно поэтому я полностью поддерживаю инициативу нашего правительства по возвращению России в G7».
Как болели президенты на финале чемпионата мира
Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin
Президент Франции Эммануэль Макрон во время финала между сборными Франции и Хорватии
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Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin
Президент России Владимир Путин, президент FIFA Джанни Инфантино и президент Франции Эммануэль Макрон смотрят матч
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Kai Pfaffenbach/REUTERS
Джанни Инфантино, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Колинда Грабар-Китарович (слева направо) на церемонии награждения победителей ЧМ-2018
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Carl Recine/REUTERS
Джанни Инфантино
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Kai Pfaffenbach/REUTERS
Эммануэль Макрон и тренер сборной Франции Дидье Дешам
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Damir Sagolj/REUTERS
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович и тренер сборной Хорватии Златко Далич
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Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin
Владимир Путин и тренер сборной России Станислав Черчесов
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Damir Sagolj/REUTERS
Эммануэль Макрон и Колинда Грабар-Китарович
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Darren Staples/REUTERS
Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Колинда Грабар-Китарович (слева направо)
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Комитет Госдумы по бюджету и налогам сегодня рекомендовал принять во втором чтении законопроект о повышении НДС с 18% до 20% начиная с 1 января 2019 г., передал «Интерфакс».
Правительство внесло документ в Госдуму 16 июня, он был принят в первом чтении 3 июля.
Также проект предлагает зафиксировать тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 22%. Сейчас в законе закреплена их регрессивная шкала – тариф зависит от зарплаты. Если она ниже 85 000 руб., тариф – 22%, выше – с превышения взнос платится по ставке 10%.
По расчетам Минфина, выполнившего обоснование законопроекта, повышение НДС на 2 процентных пункта даст бюджету дополнительно 620 млрд руб. в год с перспективой дальнейшего роста. Минфин считает, что даже при повышении НДС до 20% инфляция в 2019 г. удержится в диапазоне 4-4,5%. Экономисты предостерегают, что рост налогов ударит по наиболее высокотехнологичным или и без того пострадавшим в кризис отраслям, особенно машиностроению и строительству. Департамент исследований и прогнозирования ЦБ считает, что повышение НДС поднимет потребительские цены на 0,8-1,25 процентного пункта.
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Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законопроект о повышении пенсионного возраста, сообщается на сайте Госдумы. В заключении комитета сказано, что рост трансферта из федерального бюджета Пенсионному фонду значительно ускорился с 2001 г. и растет с каждым годом. Сейчас он составляет около 20% от общего объема расходов федерального бюджета. По мнению депутатов, без повышения пенсионного возраста трансферт из бюджета в Пенсионный фонд увеличится до 5 трлн руб. в 2024-2026 гг.
Согласно законопроекту, внесенному правительством в Госдуму 16 июня, пенсионный возраст для мужчин планируется увеличить до 65 лет к 2028 г. и до 63 лет для женщин к 2034 г.
Госдума планирует рассмотреть законопроект в первом чтении на заседании 19 июля.
Почему в России такой низкий уровень жизни пенсионеров
Depositphotos / PhotoXPress
Глобальный пенсионный индекс Natixis Global Asset Management учитывает 18 показателей, объединенных в четыре группы: материальное благополучие пенсионеров; доступ к финансовым услугам, позволяющим сохранить капитал и максимизировать пенсионный доход; медицинские услуги; качество жизни (безопасность и экологичность окружающей среды). Все показатели оцениваются от 0 до 100%
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Pixabay
Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стала Норвегия с общим индексом 86%. По уровню материального благополучия (91%) аналитики Natixis поставили эту скандинавскую страну на первое место
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Arno Balzarini / AP
Швейцария – 2-е место с 82%. Вместе с Норвегией это единственная страна, попавшая в топ-10 во всех четырех группах
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Pixabay
Германия – 7-я с 77%. Она вместе со всеми рассмотренными странами Западной Европы, Австралией, Новой Зеландией, США, Канадой и Японией имеет высокий (более 80%) показатель доступа к качественным медицинским услугам
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Maartje Blijdenstein / Reuters
В этих странах, включая Нидерланды (тоже 77% в общем рейтинге и 89% - по медицинским услугам), высокие расходы на здравоохранение в расчете на человека, высокий уровень страхового покрытия этих расходов и относительно высокая ожидаемая продолжительность жизни
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Reuters
Дания – также 77%. Высокое качество жизни важно для комфорта пенсионеров. В топ-10 по этому показателю входят семь стран из первой десятки общего рейтинга: Дания (максимум с 94%), Норвегия, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Исландия и Австралия
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Lisi Niesner / Reuters
Австрия на 13-м месте с 75%. Она входит в топ-10 по доходам на душу населения и равенству в доходах
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Petr Josek Snr / Reuters
Бывшие страны соцлагеря вполне способны обеспечивать достойную старость и при рыночной экономике. Лучше всего пенсионерам живется в Чехии (16-е место с 72%), а по их материальному благополучию страна и вовсе на 6-м месте в мире. Словения в общем рейтинге на 24-м месте (68%), Польша – на 28-м (64%), Латвия – на 34-м (57%)
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Pixabay
США занимают 17-ю позицию с 72%. Но по показателю материального благополучия они лишь на 25-м месте (57%)
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Sang Tan / AP
У Великобритании тоже 72%. Она находится на 3-м месте в мире по медицинским расходам для пожилых, обеспеченным страховкой
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DPA / ТАСС
Франция на 19-м месте с 71%. Ее невысокая позиция среди развитых стран объясняется высоким налоговым бременем, сокращающим возможности для формирования пенсионного капитала, и низким соотношением числа трудоспособных и пожилых людей (первых слишком мало, чтобы отчислять достаточно средств на обеспечение нынешних пенсионеров)
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Pixabay
Израиль с 71% на 20-м месте, но на 10-м в мире по ожидаемой продолжительности жизни
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Kim Kyung Hoon / Reuters
Дольше всех в мире люди живут в Японии (22-е место с 70%). Это объясняется в том числе тем, что она на 6-м месте по здравоохранению, но жить пенсионерам непросто: по их финансовым возможностям страна лишь на 36-м месте
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Ahn Young-joon / AP
Обратная ситуация в Корее (23-е место с 68%). Она на 6-м месте в мире по возможностям для формирования пенсионного капитала, но лишь на 26-м по медицинским услугам и на 38-м – по качеству жизни
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Mark Schiefelbein / AP
Страны БРИК – в самом конце списка. Что у них хорошо – невысокая пока зависимость пенсионеров от людей трудоспособного возраста (три страны входят в топ-10, Россия на 11-м месте), но число пожилых по сравнению с молодыми растет в России и Китае. Последний в общем зачете на 38-й позиции (50%)
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Евгений Разумный / Ведомости
Россия на 40-м месте из 43-х (45%). А по возможности сберегать и увеличивать пенсионный капитал – и вовсе на последнем с 41%, здесь важную роль играет низкое качество госуправления
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Андрей Гордеев / Ведомости
Не лучше ситуация и в здравоохранении: здесь Россия на 42-м месте с 36% (год назад – 42%). Второй год подряд сократилась ожидаемая продолжительность жизни, страна на 39-м месте по расходам на медицинское страхование и на 31-м – по расходам на здравоохранение в расчете на душу населения
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Андрей Гордеев / Ведомости
Несколько лучше обстоят дела с материальным благополучием – 47% (35-е место), хотя ситуация ухудшается: в прошлом году было 52%
Бразилия занимает 41-ю строчку (41%). У нее упали все четыре основных показателя, хотя по качеству жизни она на 11-м месте в мире. На последнем, 43-м месте, как и год назад, – Индия
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Pixaby
Сегодня в мире рекордное количество людей в возрасте от 65 лет – 600 млн. По прогнозу Всемирного банка, к 2050 г. их будет 2,1 млрд, и пенсионное обеспечение станет одним из самых острых социальных вопросов в ближайшие 30 лет
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Генный материал вируса гриппа птиц выявлен на двух из 24 площадок агрохолдинга «Евродон», одного из крупнейших в России промышленных производителей мяса индейки, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу холдинга. Представитель «Евродона» подтвердил «Ведомостям» эту информацию, уточнив, что вспышку выявили в воскресенье, 15 июля.
Положительный результат на вирус показали три из десяти проб на двух площадках выращивания птицы в Октябрьском районе Ростовской области, сообщила представитель «Евродона». По ее словам, заражение могло произойти во время недавнего урагана и полевых работ, когда в воздух поднялись продукты жизнедеятельности диких птиц. Они также могли попасть в вентиляцию птичников, отметила представить компании.
По ее словам, продукция компании будет отозвана из розничных сетей. Ущерб компании пока не определен.
Это уже третья вспышка птичьего гриппа на площадках «Евродона» менее чем за два года. Первуювыявили в декабре 2016 г. Тогда «Евродон» уничтожил 700 000 голов птиц, или около 6% общего годового поголовья. Весной 2017 г. болезнь вновь поразила птиц компании, пришлось уничтожить еще 300 000 голов. Совокупный ущерб от двух вспышек превышает 2 млрд руб., сообщал представитель «Евродона».
Птичий грипп – вирусная инфекция, поражающая пищеварительную и респираторную систему и большую часть внутренних органов животного. При сверхостром течении болезни птицы неожиданно гибнут, при остром – находятся в угнетенном состоянии, с повышенной температурой и проч. Некоторые штаммы заболевания передаются людям.
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Приставы не смогли взыскать с актера Жерара Депардье налоговую задолженность в Саранске. Это следует из официальной базы Управления федеральной службы судебных приставов по республике Мордовия. Сколько именно должен Депардье и за какой срок – там не указано.
Первым на это внимание обратил Telegram-канал «Жаба и гадюка».
Из басы УФССП следует, что 13 июня в отношении Депардье было открыто производство по взысканию налогов и сборов. Однако 28 июня дело прекратили из-за невозможности отыскать имущество, на которое можно было бы наложить арест.
В конце 2012 г. Депардье, возмущенный планами правительства Франции увеличить «налог для богатых» до 75%, заявил о намерении отказаться от французского гражданства. Тогда же он купил дом на юго-западе Бельгии, недалеко от границы с Францией. В 2013 г. актер получил российский паспорт и квартиру в Саранске, которую подарили ему местные власти. При этом французское гражданство он сохранил.
Боксер Рой Джонс-младший получил российский паспорт в Федеральной миграционной службе России 27 октября 2015 года
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Janos Marjai / MTI / AP
«Я очень хочу получить российский паспорт. Хочу купить здесь дом. Над этим я сейчас активно работаю», — поделился своими планами солист Limp Bizkit Фред Дерст в эфире радиостанции Rock FM
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Alexander Zemlianichenko / AP
Жерар Депардье получил российский паспорт 5 января 2013 г., а на следующий день посетил новый дом — квартиру в Саранске. В апреле 2015 г. в СМИ появилась информация, что Депардье собирается отказаться от российского гражданства и постоянно жить в Бельгии, но директор актера эти сведения опроверг
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Михаил Климентьев / ТАСС
Сноубордист Вик Уайлд стал россиянином по велению сердца: он решил получить второе гражданство после того, как женился на российской сноубордистке Алене Заварзиной. Спортсмен американского происхождения — единственный в мире сноубордист, выигравший две золотые медали на одних Олимпийских играх
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М. Стулов / Ведомости
Еще одна олимпийская удача России — шорт-трекист Виктор Ан. 26 декабря 2011 г. спортсмен получил российское гражданство, а в феврале 2014 г. завоевал на Олимпиаде в Сочи три золотые и одну бронзовую медаль
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Philippe Wojazer / Reuters
Актриса Брижит Бардо публично объявила о желании получить гражданство РФ, когда стало известно о намерении руководства зоопарка в Лионе усыпить двух больных слоних. «Я попрошу предоставить мне российское гражданство, чтобы сбежать из этой страны, которая превратилась в кладбище для животных», — цитировало актрису ТАСС
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Alexei Nikolsky / AP / РИА Новости
Актер Стивен Сигал пока официально не запрашивал российское гражданство, но регулярно приезжает в Россию, активно участвует в общественных и спортивных мероприятиях, а 9 мая 2015 г. был зрителем Парада Победы на Красной площади в Москве
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Валерий Генде-Роте / Фотохроника ТАСС
Эдит-Мари Пьеха родилась на севере Франции, училась в школе в Польше, а советской гражданкой стала в 1967 г. В следующем году ей было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР
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А. Махонин / Ведомости
Президентом Российской академии художеств Зураб Церетели стал в 1997 г., а российское гражданство получил только спустя шесть лет, в 2003 г. — за особые заслуги перед Российской Федерацией
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Красноярский металлургический завод (КраМЗ), входящий в En+ Group Олега Дерипаски, начал производство штамповки для автомобилей класса люкс Aurus. Об этом говорится в сообщении En+ Group, передает ТАСС. Автомобили Aurus разработаны в рамках проекта «Кортеж».
В сообщении уточняется, что КраМЗ и ФГУП «Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ) заключили договор о производстве штамповок для линейки автомобилей Aurus, в число которых входит и президентский лимузин. Договор заключен в рамках проекта «Единая модульная платформа» (ЕМП).
Документ предусматривает производство штамповок колес и штамповок для изготовления деталей подвески. Объем поставок в этом году составит 8,5 т, включающих в себя 840 единиц комплектующих. Предприятие En+ возьмет на себя также производство деталей направляющего аппарата подвески: вилок стоек, поворотных кулаков, рычагов подвески. Опытная часть продукции успешно прошла испытания, отмечается в сообщении. Ранее КраМЗ начал поставку серийной партии изделий для автомобилей проекта.
Проект «Кортеж» (Aurus) реализуется по поручению президента Владимира Путина с 2012 г. Проектом занимается ФГУП «НАМИ». Проект включает производство седана, внедорожника, минивэна и лимузина. Впервые президент прокатился на лимузине проекта во время своей инаугурации 7 мая. Мировая премьера автомобилей Aurus пройдет 29 августа на Московском автосалоне. Старт продаж запланирован на начало 2019 г.
Как выглядит новый лимузин президента
Сергей Савостьянов / ТАСС
Владимир Путин приехал на инаугурацию на новом лимузине проекта «Кортеж». Проект предусматривает создание президентского лимузина и линейки автомобилей на единой модульной платформе для первых лиц страны. Разработкой автомобилей «Кортеж» занимается ФГУП «НАМИ». Инвестиции бюджета в проект – 12,4 млрд руб. Министр торговли и промышленности Денис Мантуров обещал, что автомобиль подготовят к инаугурации президента