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Грудинин проспорил Жириновскому центнер клубники

Бывший кандидат в президенты от КПРФ и директор совхоза им. Ленина Павел Грудинин проспорил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому 100 кг клубники. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Жириновского.

По его словам, в понедельник клубнику доставили в Госдуму, где и раздали. «Нам не жалко, не мы же ее покупали, нам она бесплатно досталась», – отметил лидер ЛДПР. Грудинин не ответил на запрос «Ведомостей».

Жириновский и Грудинин поспорили в пятницу во время сбора клубники на исход футбольного матча Бельгии против Бразилии – запись их разговора опубликована в Instagram совхоза им. Ленина. Жириновский поставил на Бельгию, а Грудинин – на Бразилию. В итоге Бельгия обыграла Бразилию со счетом 2:1 и вышла в полуфинал чемпионата мира.

Жириновский каждый год приезжает на июльский сбор клубники в совхоз им. Ленина, уточняет телеканал «Россия». Это был 13-й по счету визит лидера ЛДПР.

Это не первый широко известный спор, который проспорил Грудинин. Перед выборами он заключил спор с журналистом Юрием Дудем о том, что сбреет усы, если наберет на выборах меньше 15% голосов. В итоге Грудинин набрал 11,77% голосов, поэтому ему пришлось сбрить усы.

Как передает корреспондент «Ведомостей», позднее во вторник Жириновский принес клубнику от Грудинина в пресс-центр Госдумы и угостил журналистов.

Ольга Чуракова

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