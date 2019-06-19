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«Коммерсантъ» узнал о подмене реальных продаж бумажными на российском авторынке

Российский авторынок падает быстрее, чем показывает традиционная статистика Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), пишет «Коммерсантъ». АЕБ сообщало о том, что продажи автомобилей в мае упали на 6,7% до 137 600 машин. Однако, по данным регистраций автомобилей, которые оказались в распоряжении газеты, число продаж упало до 124 500 машин, т. е. на 18%.

Значительное расхождение данных может быть объяснено задержкой машин у перекупщиков, а также покупками, совершаемыми гражданами стран СНГ, предполагают в «Auto-Dealer-СПб». Однако источники издания на рынке утверждают, что основная причина в другом. Дилеры вынуждены завышать продажи на бумаге: работу подразделений в штаб-квартирах оценивают по валовым показателям, от них зависят зарплата и бонусы дилеров. На динамику фактических продаж влияет покупательская способность населения, которая сейчас низка.

На это обратили внимание и в ассоциации дилеров Renault в «Рено Россия». В сети дилеров Renault около 2400 задекларированных автомобилей прошлых периодов: они находятся на складах, но о них уже отчитались в АЕБ. В своем обращении, которое также есть у газеты, дилеры Renault призывают снизить планы продаж, чтобы избежать дальнейшего расхождения реальной статистики и фактических продаж.

Легковых и легких коммерческих автомобилей в России продается все меньше, констатируют и в АЕБ. Стагнация распространилась даже на лидера российского рынка – «АвтоВАЗ» (контролируется Renault). В мае Lada продала 28 739 автомобилей, всего на 0,4% больше, чем в мае 2018 г. Отрицательная динамика у Kia – 19 461 (-1%), Hyundai – 14 891 (-6%), Renault – 10 595 (-13%) и Volkswagen – 8704 (-4%).