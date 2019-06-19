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Ликвидацию отходов Байкальского ЦБК могут поручить новому подрядчику

В Иркутской области могут сменить подрядчика ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК), сообщает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора Сергея Левченко. С 2017 г. за ликвидацию отходов отвечает «Росгеология», которая должна к 1 июля представить новую технологию утилизации, отметил он. «Но этого, скорее всего, не произойдет», – добавил губернатор.

Он добавил, что отказ от услуг «Росгеологии» может привести к тому, что власти найдут решение по уничтожению, а не переработке отходов. Как отмечается в сообщении пресс-службы правительства Иркутской области, руководство региона с 2017 г. направило в «Росгеологию» три письма с претензиями по поводу исполнения контракта на ликвидацию отходов.

Целлюлозное производство на Байкале решили закрыть еще в феврале 2013 г. На тот момент 49% акций комбината принадлежали Росимуществу, остальное – структурам предпринимателя Николая Макарова. В октябре 2016 г. на базе ЦБК решили создать туристический кластер. Меморандум об этом подписали крупнейший в Иркутской области туроператор «Гранд Байкал» и китайская компания «Чжунцзинсинь».

В 2017 г. стало известно о нехватке денег на работы по ликвидации экологического ущерба от накопленных отходов ЦБК. Помощник президента Андрей Белоусов говорил, что на это необходимо выделить 6 млрд руб. Президент России Владимир Путин поручил изыскать средства и решить экологическую проблему. В мае 2019 г. Счетная палата сообщила, что с 2013 г. на ликвидацию отходов ЦБК правительством выделено уже более 4 млрд руб., но необходимые работы так и не начались.