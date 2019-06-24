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«Коммерсантъ»: проезд в плацкартных вагонах может подорожать

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предложила изменить госрегулирование пассажирских перевозок в дальнем следовании, пишет «Коммерсантъ». Как отмечает издание, из-за этого могут вырасти цены на билеты.

Сейчас ФАС регулирует цены на места в плацкартных и общих вагонах, которые по социально-политическим мотивам устанавливаются ниже экономически обоснованного уровня. Цены на места в купе, спальных вагонах и вагонах класса люкс с 2011 г. РЖД определяет самостоятельно на экономически обоснованном уровне, отмечает «Коммерсантъ».

В начале июня руководитель ФАС Игорь Артемьев написал письмо вице-премьеру Максиму Акимову, пишет «Коммерсантъ». По данным газеты, Артемьев отметил, что существующая модель перестала работать з-за того что цены в регулируемом сегменте устанавливаются без учета спроса, пассажирооборот продолжает снижаться с 2010 г. «Бюджетные субсидии компенсируют разницу между «экономически обоснованным» и «фактическим» тарифами. Постоянное снижение пассажирооборота приводит к росту потребности в субсидировании», – отмечает он в документе. Существующие механизмы регулирования и субсидирования компенсируют непроданные места в плацкартных и общих вагонах, однако если эффективность в данном сегменте повысится, то компания «будет наказана сокращением субсидии», пояснил Артемьев в письме, которое цитирует «Коммерсантъ». В ФАС от комментариев отказались, в аппарате Максима Акимова не ответили на запрос газеты.

В письме также отмечается, что с ФПК в перевозках на 500–2000 км активно конкурируют автобусы и авиакомпания «Победа». Во время низкого спроса конкуренцию плацкарту составляют и перевозки в купе по сниженным ценам, при этом «качество услуг в плацкартах и состояние обычных поездов не соответствуют ожиданиям пассажиров даже в low-cost-сегменте», пишет Артемьев. В связи с этим ФАС предложила регулировать цены только на социально значимых маршрутах и без привязки к типу вагонов или поездов. В свою очередь, субсидии в размере 8,5 млрд руб. в год предлагается закрепить на долгосрочной, безусловной основе. За вычетом социально значимых направлений места в плацкартных вагонах предлагается дерегулировать. В письме также говорится о необходимости увеличить инвестирование в обновление подвижного состава.

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