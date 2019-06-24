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Роспотребнадзор сообщил об ухудшении качества грузинского вина

Роспотребнадзор усилил контроль за ввозом алкогольных напитков из Грузии в Россию, говорится в сообщении ведомства. Качество грузинской продукции в динамике ухудшается, отметили в Роспотребнадзоре.

С 2014 по 2018 г. объем поставляемого в Россию некачественного грузинского алкоголя увеличился в 2,9 раза – до 203 000 л. Среди производителей, поставляющих алкогольную продукцию, не соответствующую обязательным требованиям, Роспотребнадзор назвал АО «Багратиони-1882», ООО «Болеро энд компании», ООО «Кахетинское традиционное виноделие», ООО «Бадагони», ООО «Дом грузинского вина», ООО «Корпорация грузинское вино», ООО «Компания грузинских вин и алкогольных напитков», ООО «Батоно». Партии некачественной продукции не допускаются к ввозу в Россию, уточняет ведомство.

21 июня президент Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Грузию. Запрет вступает в силу с 8 июля. Сейчас прямые рейсы из Москвы в Тбилиси выполняют «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «Победа», S7, Red Wings, Smartavia. Ранее эти компании уже объявили о предстоящем прекращении полетов. Через день подобный запрет был введен и для грузинских авиакомпаний. Среди них было две, которые выполняли прямые рейсы из Россию в Грузию: Georgian Airways и MyWay Airlines.

Запрет на полеты Кремль ввел после массовых акций протеста в Тбилиси, которые начались 20 июня. В первый день беспорядков пострадали 240 человек, из них 80 полицейских, более 300 были задержаны. Поводом для недовольства стало то, что руководитель российской делегации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия. Это было предусмотрено протоколом, но несколько оппозиционных депутатов увидели в этом оскорбление Грузии. В итоге заседание было сорвано.

Как проходит акция протеста у здания парламента Грузии