Бизнес

Новости

Роспотребнадзор запросил у магазинов информацию о доле грузинского вина на полках

Государственные органы начали запрашивать у торговых сетей информацию о доле грузинского вина в ассортименте, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Собеседники газеты считают, что это может быть связано с подготовкой к введению Россией запрета на импорт вина из Грузии.

Эти данные собирает Минсельхоз, рассказал «Коммерсанту» топ-менеджер крупной продуктовой компании. Источник на алкогольном рынке слышал, что в торговые сети поступали подобные вопросы от Роспотребнадзора. Собеседник газеты на рынке розничной торговли уточнил, что это неформальные запросы, официальных обращений по этому поводу пока не поступало. Роспотребнадзор отказался прокомментировать информацию, которая «не является оформленным официальным документом».

В Auchan рассказали, что грузинские вина занимают не более 8% категории. Доля грузинских вин в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток» составляет 5–6,5%. В «Ленте» вина из Грузии занимают около 9% ассортимента.

Роспотребнадзор 24 июня сообщил об ухудшении качества грузинского вина. Ведомство пообещало усилить контроль за ввозом алкогольных напитков из Грузии. Это произошло на фоне конфликта Москвы и Тбилиси, который уже привел к приостановке авиасообщения между странами.