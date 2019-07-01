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Корпорация «Иркут» заказала кресла для МС-21 на 1 млрд рублей

Авиастроительная корпорация «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) приобретет по программе импортозамещения кресла пилотов для российских среднемагистральных самолетов МС-21 на 1 млрд руб., следует из материалов сайта госзакупок. Единственным поставщиком комплекта из 200 кресел для «Иркута» стало ООО «СП «Автоматика» из подмосковного Долгопрудного.

Это не первый контракт СП «Автоматика» на поставку или ремонт оборудования для летательных аппаратов, но самый крупный. Всего в системе «СПАРК-Маркетинг» удалось найти 13 контрактов, в которых предприятие участвовало в качестве поставщика. СП «Автоматика» было поставщиком для компании «Туполев», Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО), «Авиастара». До сих пор самым крупным контрактом СП «Автоматика» была поставка для компании «Туполев» продукции для самолета – летающей лаборатории ЛМК-214 почти на 29,68 млн руб.

Сайт СП «Автоматика» содержит лишь общую информацию о компании. По данным «СПАРК-Интерфакса», СП «Автоматика» было учреждено в 2007 г., основным видом его деятельности является «производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов», единственный владелец – гражданин РФ Юрий Тканко. По данным сайта компании, она изготавливает кресла летного экипажа, бортпроводника и сейсмостойкие кресла оператора. У компании есть собственное конструкторское бюро, производственная база и ремонтный участок, отмечается в материалах ее сайта.

«Иркут» сейчас выпускает истребители Су-30 и учебно-боевые самолеты Як-130, а также занимается сертификацией разработанного среднемагистрального лайнера МС-21. Старт поставок МС-21 авиакомпаниям запланирован на 2021 г. «Аэрофлот» уже заключил контракт на покупку 50 самолетов МС-21.