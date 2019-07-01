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РБК: оператор «Платона» претендует на обслуживание всех дорожных камер

Совместное предприятие Игоря Ротенберга и «Ростеха» – «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС) – может стать единственным исполнителем работ по установке и обслуживанию камер для фиксации нарушений правил дорожного движения. Соответствующее предложение замминистра транспорта Алексей Семенов в конце июня направил вице-премьеру Максиму Акимову. С документом ознакомился РБК, его подлинность изданию подтвердил источник в правительстве.

Семенов отмечает, что система «Платон», оператором которой является РТИТС, имеет разветвленную телекоммуникационную, навигационно-информационную и придорожную инфраструктуру, которая необходима для создания эффективной системы фиксации нарушений ПДД. Систем, сравнимых с «Платоном» по мощности и охвату, нет, считают в Минтрансе.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что другое предприятие «Ростеха», созданное совместно с «Глонасс», – «Глонасс БДД» претендует на то, чтобы стать единственной компанией, которая занимается обслуживанием дорожных камер. По информации газеты, проект соответствующего постановления готовит Минкомсвязи.

Представитель «Ростелекома» Валерий Костарев раскритиковал идею передать одной компании установку дорожных камер. По его мнению, это поставит под вопрос существование целого рынка.