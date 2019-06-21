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«Ростелеком» раскритиковал идею передать одной компании установку дорожных камер

Назначение единственного исполнителя по установке и эксплуатации камер для фиксации нарушений правил дорожного движения поставит под вопрос существование целого рынка. Об этом РБК заявил представитель «Ростелекома» Валерий Костарев.

В некоторых регионах уже были внедрены системы фотовидеофиксации, и невозможно определить, смогут ли они корректно взаимодействовать с теми, которые будет внедрять единый исполнитель, отмечает Костарев. Кроме того, по его мнению, более эффективно было бы проводить конкурентные закупки в этой сфере.

Правительство хочет сделать единственным исполнителем контрактов по фиксации нарушений правил дорожного движения ООО «ГЛОНАСС БДД» – дочернее предприятие «Ростеха» и «Глонасс», сообщил накануне «Коммерсантъ». Проект соответствующего постановления сейчас готовит Минкомсвязь.

В некоторых регионов власти уже заключили 10–12-летние концессионные соглашения и госконтракты на установку и обслуживание дорожных Однако такая схема вызывает негативную реакцию водителей, которые считают, что частные компании зарабатывают на участниках движения.