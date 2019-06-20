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Экономика
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Компания «Ростеха» и «Глонасс» будет отвечать за фиксацию нарушений ПДД

Ведомости
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Минкомсвязи готовит проект распоряжения правительства, согласно которому единственным исполнителем контрактов по фиксации нарушений правил дорожного движения станет ООО «ГЛОНАСС БДД» — дочернее предприятие «Ростеха» и «Глонасс». Об этом говорится в направленной главам регионов правительственной телеграмме, с которой ознакомился «Коммерсантъ».

Правительство предлагает установить цену аренды одного комплекса на уровне 65–90 тыс. руб. в месяц или 150–250 руб. за «услугу» предоставления информации о правонарушении.

По информации газеты, «Ростех» предлагал определить единственного поставщика президенту Владимиру Путину. Президент поручил проработать эту инициативу правительству. В Минтрансе, Минкомсвязи и Минэкономразвития такому решению удивились, рассказал «Коммерсанту» источник, знакомый с деталями разработки решения. Он отметил, что оно нарушает принципы конкуренции.

Власти некоторых регионов ранее заключили 10–12-летние концессионные соглашения и госконтракты с компаниями на установку и обслуживание камер, отмечает «Коммерсантъ». Инвестиции возвращаются за счет оплаченных штрафов. Однако такая схема вызывает негативную реакцию водителей, которые считают, что частные компании зарабатывают на участниках движения.

Новости СМИ2
Бизнес
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Правительство предложило обязать рестораторов выделять российские вина в меню

Ведомости
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Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню и указывать их в приоритетном порядке. Такую возможность поручил проработать вице-премьер Алексей Гордеев, сообщает «Коммерсантъ».

Роспотребнадзор, Минсельхоз, Минпромторг, Минфин и Минэкономики должны доложить о результатах в правительство до 18 июля. В Минсельхозе заявили, что поддерживают это предложение. В Минпромторге сказали, что не получали поручение.

Подобных мер сегодня нет ни в одной стране мира, сказал «Коммерсанту» владелец Novikov Group Аркадий Новиков. Эта мера не повлияет на продажи российского вина и не снизит потребление импортной продукции, считает президент крупного импортера вина Simple Максим Каширин.

В конце мая премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете государственным учреждениям закупать вина иностранного производства. Эта мера была введена для развития отечественного виноградарства и виноделия, пояснили в правительстве.

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Технологии
Новости

YouTube улучшит качество 1000 знаковых музыкальных клипов

Ведомости
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YouTube и Universal Music Group планируют улучшить качество почти 1000 знаковых музыкальных видеоклипов, которые вышли несколько десятилетий назад. Об этом сообщается в блоге сервиса.

Многие известные клипы на YouTube сейчас доступны только в устаревших стандартах, отмечается в сообщении. После обновления они будут доступны в HD качестве.

YouTube уже выпустил 100 первых обновленных клипов. Среди них клипы Billy Idol, Janet Jackson, Kiss, Lady Gaga, Maroon 5, Gwen Stefani, Smokey Robinson, The Killers, Tom Petty и другие.

Сервис будет выпускать обновленные клипы каждую неделю. Все 1000 клипов планируется отреставрировать до конца 2020 г.

Финансы
Новости

Аветисян выразил надежду на участие Baring Vostok в развитии банка «Восточный»

Ведомости
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Акционер банка «Восточный» Артем Аветисян надеется, что инвестфонд Baring Vostok будет участвовать в дальнейшем развитии банка. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-24».

Аветисян также выразил надежду, что Baring Vostok не будет «вносить очередной деструктив», распространяя недостоверную информацию о сложной ситуации в банке. «Вообще это очень странно, и похоже на то, как змея пожирает свой хвост», — сказал он.

По словам Аветисяна, «Восточный» показал в мае рекордную прибыль. Запас капитала достаточен для исполнения банком обязательств перед клиентами и ЦБ, добавил он.

Ранее Арбитражный суд Амурской области обязал компанию Evison, которая принадлежит Baring Vostok, исполнить опцион и передать «Финвижн» Аветисяна 10% акций банка «Восточный». 18 июня опцион был исполнен.

Новости СМИ2
Политика
Новости

Бизнесмена Бойко-Великого вызвали на допрос по делу о растрате

Ведомости
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Бизнесмена Василия Бойко-Великого допрашивают по уголовному делу о присвоении и растрате. Об этом «Интерфаксу» сообщил его адвокат Алексей Аверьянов.

Он не подтвердил задержание Бойко-Великого. По его словам, сейчас проходят следственные действия. Он также не уточнил, в каком статусе по этому делу находится бизнесмен.

Ранее РБК сообщил со ссылкой на источники, что Бойко-Великого, председателя правления банка «Кредит-экспресс» Аллу Кабанову и еще нескольких человек задержали по делу о присвоении и растрате. По информации издания, Следственный комитет заинтересовало формирование кредитного портфеля банка – в частности, кредитование связанных сторон. ЦБ отозвал лицензию у «Кредит-экспресса» в мае 2018 г.

Бойко-Великий – основной владелец ОАО «Вашъ финансовый попечитель». Этой компании принадлежит 10% в уставном капитале банка «Кредит-экспресс».

Новости СМИ2
Технологии
Новости

YouTube может перенести все детские видео в отдельное приложение

Ведомости
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Видеохостинг YouTube может перенести весь детский контент в отдельное приложение YouTube Kids для защиты детей от нежелательных материалов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Такие меры могут принять из-за растущей критики в адрес компании: в США ее обвиняют в неспособности установить контроль за контентом с участием детей и предназначенным для детской аудитории.

Направление детских видео является одним из самых популярных на YouTube и приносит компании значительные объемы рекламного дохода, поэтому такой шаг является рискованным с точки зрения сохранения аудитории. Другим возможным решением проблемы может стать отключение для детей функции автоматического запуска нового видео после завершения предыдущего.

Как отметила официальный представитель YouTube, в компании рассматривают множество различных идей и «некоторые из них так и остаются идеями», пишет издание. Пользователи YouTube ежедневно просматривают порядка 1 млрд часов видео. Потенциальные изменения могут стать одними из самых серьезных для сервиса.

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Экономика
Новости

ФРС сохранила базовую ставку на уровне 2,25–2,5% годовых

Ведомости
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Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила ставку на текущем уровне в 2,25–2,5%, об этом сообщается на сайте регулятора. Восемь членов комитета ФРС по открытым рынкам по итогам заседания 18–19 июня проголосовали за сохранение базовой процентной ставки в 2019 г. на текущем уровне. Один из членов комитета высказался за одно повышение ставки в этом году, один – за одно понижение, и семь человек – за два понижения. 

При этом прогноз по росту ВВП США на текущий год сохранен на уровне 2,1%, а на 2020 г. повышен до 2% с 1,9%. Прогноз по инфляция на 2019 г. понижен до 1,5% с 1,8%, на 2020 г. — до 1,9% с 2%. 

Опрошенные Reuters аналитики прогнозировали, что на заседании 18–19 июня ФРС примет решение о сохранении базовой ставки, но в дальнейшем может перейти к снижению. Они отмечали, что торговая война с Китаем и резкое ужесточение денежной политики могут угрожать дальнейшему росту экономики США.

Бизнес
Новости

Ликвидацию отходов Байкальского ЦБК могут поручить новому подрядчику

Ведомости
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В Иркутской области могут сменить подрядчика ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК), сообщает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора Сергея Левченко. С 2017 г. за ликвидацию отходов отвечает «Росгеология», которая должна к 1 июля представить новую технологию утилизации, отметил он. «Но этого, скорее всего, не произойдет», – добавил губернатор.

Он добавил, что отказ от услуг «Росгеологии» может привести к тому, что власти найдут решение по уничтожению, а не переработке отходов. Как отмечается в сообщении пресс-службы правительства Иркутской области, руководство региона с 2017 г. направило в «Росгеологию» три письма с претензиями по поводу исполнения контракта на ликвидацию отходов.

Целлюлозное производство на Байкале решили закрыть еще в феврале 2013 г. На тот момент 49% акций комбината принадлежали Росимуществу, остальное – структурам предпринимателя Николая Макарова. В октябре 2016 г. на базе ЦБК решили создать туристический кластер. Меморандум об этом подписали крупнейший в Иркутской области туроператор «Гранд Байкал» и китайская компания «Чжунцзинсинь».

В 2017 г. стало известно о нехватке денег на работы по ликвидации экологического ущерба от накопленных отходов ЦБК. Помощник президента Андрей Белоусов говорил, что на это необходимо выделить 6 млрд руб. Президент России Владимир Путин поручил изыскать средства и решить экологическую проблему. В мае 2019 г. Счетная палата сообщила, что с 2013 г. на ликвидацию отходов ЦБК правительством выделено уже более 4 млрд руб., но необходимые работы так и не начались.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Абрамович и его партнеры снизили доли в Evraz

Ведомости
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Структуры основных акционеров Evraz – Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Александра Фролова и Евгения Швидлера – продают 1,7% компании, сообщила компания в среду, 19 июня. Стоимость пакета – примерно $217 млн, если исходить из капитализации компании на Лондонской фондовой бирже, которая составляла в среду примерно $12,8 млрд.

Почти половину выставленного на продажу пакета – 45% – продаст через Greenleas International Holdings Абрамович. Стоимость такого пакета составляет примерно $97,7 млн. Еще треть продаст Abiglaze Limited неисполнительного председателя совета директоров Evraz Абрамова, сообщает компания. Стоимость его доли – около $71,6 млн. Пакет в 17% стоимостью $46 млн предложил Crosland Global Limited (основным бенефициаром которой является Фролов). 5% ($46 млн) продает неисполнительный директор компании Швидлер (контролирует акции через Toshi Holdings).

Три месяца назад основные акционеры Evraz уже продавали небольшой пакет компании. Тогда партнеры предложили рынку 1,8% компании примерно за $212,5 млн. Тогда вице-президент Evraz по финансам Николай Иванов пояснял, что снижение совокупной доли бизнесменов делает компанию менее уязвимой для возможных санкций.

Сейчас у Абрамовича 29,71% Evraz через Greenleas International. У структур Абрамова и Фролова вместе – 30,13%. После продажи пакета в 0,77% доля Абрамовича уменьшится до 28,94%. Пакет структур Абрамова и Фролова уменьшится после сделки суммарно на 0,89% и составит 29,24%.

Скорее всего, бизнесмены ожидают, что рынок начнет падать под влиянием торговой войны США и Китая, и стремятся продать доли, пока акции дорогие, предполагает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов.

Политика
Новости

СК возбудил первое в этом году уголовное дело по обращению на прямую линию с Путиным

Ведомости
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В Челябинской области возбудили уголовное дело после жалобы жителей села Варна президенту Владимиру Путину по поводу сложностей с переходом железнодорожных путей на станции Тамерлан, сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России. Это первое первое уголовное дело, возбужденное по обращению на прямую линию с президентом в этом году, уточняет ТАСС.

Группа жителей направила на прямую линию с президентом видеообращение о том, что село разделено на две части железной дорогой. По их мнению, жители ежедневно подвергаются риску из-за отсутствия оборудованного перехода. Они сообщили, что врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер был в селе и пообещал решить проблему, но попросили главу государства вмешаться в ситуацию.

В материале СК уточняется, что специалисты осмотрели описанное гражданами место, опросили заявителей, представителей Южно-Уральской железной дороги, к которой относится проблемная станция. Также проведена беседа с руководством администрации Варненского муниципального района и истребованы документы по техническому оснащению станции.

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет в семнадцатый раз 20 июня 2019 г. Традиционно накануне эфира организован сбор вопросов к главе государства.

Бизнес
Новости

Чубайс вспомнил анекдот в ответ на критику Лисина

Ведомости
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Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии основного акционера НЛМК Владимира Лисина (Forbes оценивает его состояние в $21,3 млрд) в свой адрес.

В комментарии, переданном через представителя «Роснано», Чубайс напомнил, что Лисин любит анекдоты. «Его [Лисина] сегодняшнее выступление на бюро РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей. – «Ведомости»), – продолжил председатель правления «Роснано», – как раз напомнило мне старый анекдот про то, что умный мужчина не дает женщине повода для обид, с другой стороны – умной женщине, чтобы обидеться, поводы не нужны».

Как ранее 19 июня написал РБК со ссылкой на источники, Лисин на заседании РСПП раскритиковал Чубайса за публичное «приклеивание ярлыков "неправильных олигархов». Лисин это подтвердил: «Разговаривали о неэтичном поведении одного из членов бюро [РСПП]. <...> Он [Чубайс] сказал, что все – неправильные олигархи, а он один правильный». Основной акционер НЛМК в этой связи попросил РСПП дать оценку подобным высказываниям членов бюро с точки зрения этических норм.

По данным РБК, Лисин выражал недовольство высказыванием Чубайса на Петербургском международном экономическом форуме 7 июня. Комментируя развитие возобновляемой энергетики, председатель правления «Роснано» в интервью Business FM сказал, что Россия, «несмотря на сопротивление некоторых олигархов, правильно выбрала стратегию и создает собственный технологический кластер возобновляемой энергетики».

Претензии Лисина «настолько анекдотичны, что бюро не стало их рассматривать всерьез и сняло вопрос с повестки», говорится в комментарии Чубайса.

Обновление. Представитель Владимира Лисина после публикации этой новости прислал комментарий бизнесмена: «На старый анекдот расскажу свежий. Умный мужчина зарабатывает, но часто не очень. Умная женщина тратит не заработанное ею, объясняя окружающим, как блестят сережки».

Финансы
Новости

В музее Ананьева заявили, что арестованные картины ему не принадлежат

Ведомости
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Бывший совладелец Промсвязьбанка Алексей Ананьев несколько лет назад перестал быть владельцем коллекции картин Института русского реалистического искусства (ИРРИ), сообщается в официальном аккаунте музея в Facebook. ИРРИ отмечает, что его здание также не принадлежит бизнесмену, а управляет музеем и его коллекцией коллектив менеджеров.

Администрация музея оказала содействие судебным приставам, они получили доступ ко всем картинам, за исключением тех, которые участвуют во временных внешних проектах, уточняет ИРРИ. Коллектив музея надеется, что определение Арбитражного суда об аресте картин будет отменено, а ИРРИ возобновит работу.

Арбитражный суд Москвы 30 мая арестовал активы экс-совладельцев санированного Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых на 283 млрд руб. В частности, были арестованы картины таких авторов, как Исаак Бродский, Александр Дейнека, Александр Герасимов, Георгий Нисский. Полотна были в оперативном управлении ИРРИ. После этого музей объявил о закрытии на неопределенный срок.

19 июня в Промсвязьбанке заявили, что при работе судебных приставов выяснилась пропажа коллекции арестованных картин из музея. В банке указывали со ссылкой на показания сотрудников музея, что полотна были переданы «в пользу кипрской компании Diolelta Investments Limited, связанной с супругой Алексея Ананьева». В связи с этим в банке посчитали, что картины могли вывезти из ИРРИ в нарушение запрета суда.

Институт русского реалистического искусства был основан Ананьевым в 2011 г., основой экспозиции музея стала коллекция живописи, которую Ананьев начал собирать с 2000 г.

Какие картины из коллекции ИРРИ попали под арест

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