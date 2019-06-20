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Компания «Ростеха» и «Глонасс» будет отвечать за фиксацию нарушений ПДД

Минкомсвязи готовит проект распоряжения правительства, согласно которому единственным исполнителем контрактов по фиксации нарушений правил дорожного движения станет ООО «ГЛОНАСС БДД» — дочернее предприятие «Ростеха» и «Глонасс». Об этом говорится в направленной главам регионов правительственной телеграмме, с которой ознакомился «Коммерсантъ».

Правительство предлагает установить цену аренды одного комплекса на уровне 65–90 тыс. руб. в месяц или 150–250 руб. за «услугу» предоставления информации о правонарушении.

По информации газеты, «Ростех» предлагал определить единственного поставщика президенту Владимиру Путину. Президент поручил проработать эту инициативу правительству. В Минтрансе, Минкомсвязи и Минэкономразвития такому решению удивились, рассказал «Коммерсанту» источник, знакомый с деталями разработки решения. Он отметил, что оно нарушает принципы конкуренции.

Власти некоторых регионов ранее заключили 10–12-летние концессионные соглашения и госконтракты с компаниями на установку и обслуживание камер, отмечает «Коммерсантъ». Инвестиции возвращаются за счет оплаченных штрафов. Однако такая схема вызывает негативную реакцию водителей, которые считают, что частные компании зарабатывают на участниках движения.