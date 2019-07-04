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Сбербанк стал самым дорогим брендом России в 2019 году

Консалтинговая компания Brand Finance, которая ежегодно оценивает стоимость брендов во всем мире, назвала самые дорогие бренды России. Дороже всего стоит бренд Сбербанка, решили аналитики Brand Finance, оценив его в 842,2 млн руб. Сбербанк третий год подряд становится самым дорогим брендом России. За год, по оценкам компании, он подорожал более чем на четверть.

Вторую строчку рейтинга Brand Finance вновь занимает «Газпром». Стоимость его бренда за год выросла более чем на 70% — до 552,3 млн руб. Тройку лидеров, как и в 2018 г., замыкает «Лукойл», бренд которого был оценен почти в 397,3 млн руб. — на 40% дороже, чем в прошлом году.

В топ-10 самых дорогих российских брендов, по версии Brand Finance, доминируют предприятия добывающей отрасли. В десятке самых дорогих брендов оказались еще три такие компании: «Роснефть» (сохранила 4-е место, ценность бренда в текущем году — 246,9 млн руб.), «Татнефть» (поднялась с 8-го на 9-е место, бренд стоит 132,5 млн руб.) и «Новатэк» (переместился с 13-й на 10-ю позицию, его бренд оценивается почти в 120 млн руб.).

Также среди самых дорогих брендов России оказались РЖД (госкомпания вновь заняла 5-е место с брендом в 185,9 млн руб.), ритейлер «Магнит» (сохранил 6-е место с 170,4 млн руб.) , оператор мобильной связи МТС (опустился с 8-й на 9-ю позицию с 121,5 млн руб.) и банк ВТБ (сохранил 7-ю позицию, бренд стоит 144,8 млн руб.).

У Brand Financе есть аналогичный рейтинг для брендов всего мира. В январе консалтинговая компания опубликовала глобальный список самых дорогих компаний в 2019 г. Сбербанк в нем опустился со 129-й на 139-ю позицию. «Газпром» поднялся на 242-е с 317-го места. «Лукойл» поднялся на 356-е с 367-го места.