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Бывшая жена Грудинина рассказала о тяжелой для нее ситуации в совхозе им. Ленина

Для бывшей жены Павла Грудинина Ирины, отсудившей у экс-супруга 42% акций ЗАО «Совхоз имени Ленина», в совхозе сложилась «тяжелая ситуация». Об этом она рассказала в интервью Ксении Собчак.

«Сейчас в совхозе немножко тяжелая ситуация для меня, скажем. Буквально за последние 3–4 месяца была развернута очень большая пиар-кампания, в которой рассказывалось, что я приду, захвачу весь совхоз, уничтожу его, пруды, парки. <...> В совхозе против меня создалась не совсем здоровая атмосфера», – подчеркнул она.

На вопрос, что она будет делать как владелец 42% совхоза, Грудинина ответила: «Я не управленец. Я никогда и не думала. Не знаю, об этом я подумаю завтра». Собчак удалось связаться с Грудининым, но он отказался от комментариев.

В апреле Видновский городской суд Подмосковья удовлетворил иск Грудининой и передал ей две трети доли в общем имуществе с бывшим супругом, в том числе 42% всех акций ЗАО «Совхоз имени Ленина». Мособлсуд признал это решение законным.

Грудинины оформили развод в июле 2018 г. Они прожили в браке 37 лет. Поскольку акции совхоза Грудинин получил во время брака и при этом брачный контракт между супругами не заключался, имущество подлежало разделу.

Грудинин участвовал в президентских выборах, прошедших в марте 2018 г. Он был кандидатом от КПРФ и набрал 11,77% голосов, заняв второе место. Победил на выборах действующий президент Владимир Путин – у него было 76,69% голосов.

Совхоз им. Ленина – крупнейший производитель клубники в Подмосковье.