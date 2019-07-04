Авиавласти Чехии согласились сохранить число рейсов из России до конца лета
Министерства транспорта Чехии и России договорились о сохранении числа рейсов национальных авиаперевозчиков до конца лета, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя чешского ведомства Франтишека Емелку. При этом до конца лета будут продолжаться переговоры о параметрах авиасообщения между странами на осень.
«Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии» 2 июля были вынуждены отменить рейсы в Чехию из-за решения ее авиационных властей аннулировать выданные им разрешения на полеты. Часть рейсов по маршруту Москва – Прага – Москва отменил «Аэрофлот». «Уральские авиалинии» также приостановили полеты между Прагой и аэропортами «Кольцово» в Екатеринбурге и «Жуковский» в Подмосковье. Кроме того, «Победа» отменила рейсы Москва – Карловы Вары.
Причиной конфликта стало недовольство чешских властей условиями транссибирских маршрутов, согласованных Москвой для Czech Airlines. К вечеру вторника Россия и Чехия договорились о возобновлении рейсов, но только до 7 июля. Позже Российские власти предложили Чехии перенести на сентябрь окончательное решение вопроса об условиях авиаперевозок.