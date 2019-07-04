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Авиавласти Чехии согласились сохранить число рейсов из России до конца лета

Ведомости
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Министерства транспорта Чехии и России договорились о сохранении числа рейсов национальных авиаперевозчиков до конца лета, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя чешского ведомства Франтишека Емелку. При этом до конца лета будут продолжаться переговоры о параметрах авиасообщения между странами на осень.

«Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии» 2 июля были вынуждены отменить рейсы в Чехию из-за решения ее авиационных властей аннулировать выданные им разрешения на полеты. Часть рейсов по маршруту Москва – Прага – Москва отменил «Аэрофлот». «Уральские авиалинии» также приостановили полеты между Прагой и аэропортами «Кольцово» в Екатеринбурге и «Жуковский» в Подмосковье. Кроме того, «Победа» отменила рейсы Москва – Карловы Вары.

Причиной конфликта стало недовольство чешских властей условиями транссибирских маршрутов, согласованных Москвой для Czech Airlines. К вечеру вторника Россия и Чехия договорились о возобновлении рейсов, но только до 7 июля. Позже Российские власти предложили Чехии перенести на сентябрь окончательное решение вопроса об условиях авиаперевозок.

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Кудрин рассказал об отставании России в вопросе духовных ценностей

Ведомости
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Россия не является лидером в вопросах духовных ценностей и сохранения семейных традиций. Об этом заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании Совета при президента по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей, передает «Интерфакс».

В подтверждение этих слов он привел «тревожные цифры». По его словам, детская смертность в России – пять на 1000 рожденных, в то время как в Евросоюзе три, а в Финляндии – 1,7. На 100 браков в России приходится 63 развода, а в Швеции и Германии – 46 и 38 соответственно, констатировал Кудрин. Он отметил, что Россия обгоняет США по количеству абортов в два раза, а Германию – более чем в два раза. Кроме того, добавил председатель Счетной палаты, с 2013 по 2016 г. с 19 до 26% выросла детская бедность.

Кудрин также обратил внимание на то, что выплаты на первого ребенка, введенные с 2018 г., планировалось выделить всем семьям с детьми. Это была «разумная сумма, чтобы на десятки процентов снизить бедность в семьях», отметил он. Но в результате эти деньги выделили только для родивших после начала 2018 г., заключил председатель Счетной палаты.

«В вопросах духовных ценностей, сохранения семейных традиций мы пока не лидеры, надо тянуться, чтобы быть лидерами и примером в этих вещах», – подчеркнул Кудрин.

Он также указал на то, что в рамках патриотического воспитания необходимо «вести больший анализ истории репрессий в России». «Изучать, – пояснил он, – почему вообще в стране с высокими идеалами стало возможно, что сотни тысяч, миллионы людей пострадали в рамках наших же ценностей и традицией. Чтобы это не повторилось, надо изучать».

В июне Кудрин назвал уровень бедности в России позором. В стране с таким уровнем ВВП на душу населения и с такими постоянно растущими зарплатами не должно быть такого количества бедных, особенно в семьях, отметил он.

Это заявление прокомментировали пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и премьер Дмитрий Медведев. Первый заявил, что проблема действительно существует, но оценивать ее «гипертрофированно» Кремль считает неверным. Второй подчеркнул, что проблема бедности требует консолидированной работы «абсолютно всех», и добавил: «Всех, подчеркиваю, но на своих местах, в рамках своей компетенции, а не общих рассуждений в экспертно-популистском ключе».

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Политика
Новости

Матвиенко предложила запретить носить мобильные телефоны в школу

Ведомости
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить детям носить телефоны в школу, поскольку нет необходимых условий для их хранения. Такое заявление она сделала на заседании Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, передает «Интерфакс».

По ее мнению, смартфоны также отвлекают школьников от учебы во время уроков, поэтому вопрос необходимо решить к 1 сентября. В свою очередь руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство в течение месяца подготовит предложения по запрету использования мобильных телефонов в школах.

Матвиенко также на заседании высказала мнение, что главная опасность для детей в настоящее время исходит из интернета. Она пояснила, что, являясь полезным средством для обучения и общения, интернет вобрал в себя «негативные явления». По словам спикера Совфеда, различные формы преступности и кибербуллинг «наполняют всемирную сеть ядом античеловечности». Она также сравнила интернет с паутиной, в которую могут попасть «доверчивые детские души». Матвиенко призвала развивать площадки для диалога с детьми в цифровой среде, чтобы помогать подрастающему поколению социализироваться.

Бизнес
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Минтранс предложил Чехии перенести спор об условиях авиаперевозок на сентябрь

Ведомости
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Российские власти предложили Чехии перенести на сентябрь окончательное решение вопроса об условиях авиаперевозок. Об этом сообщил журналистам представитель пресс-службы Министерства транспорта России, объяснив это заботой о пассажирах.

«Российская сторона направила ответ на предложение чешского Минтранса, в котором предлагает перенести окончательное решение о формате дальнейшего сотрудничества в области воздушного сообщения на сентябрь – конец летнего сезона», – приводит «Интерфакс» слова представителя Минтранса.

По его словам, это делается для того, что граждане двух стран могли спокойно планировать свои путешествия в разгар летнего сезона. Представитель Минтранса выразил надежду на то, что чешская сторона поддержит предложение России.

Во вторник, 2 июля, несколько российских авиакомпаний отменили рейсы в Чехию из-за решения ее авиационных властей аннулировать выданные им разрешения на полеты. Часть рейсов по маршруту Москва – Прага – Москва отменил «Аэрофлот». «Уральские авиалинии» также приостановили полеты между Прагой и аэропортами «Кольцово» в Екатеринбурге и «Жуковский» в Подмосковье. Кроме того, «Победа» отменила рейсы Москва – Карловы Вары.

Причиной конфликта стало недовольство чешских властей условиями транссибирских маршрутов, согласованных Москвой для Czech Airlines. К вечеру вторника Россия и Чехия договорились о возобновлении рейсов, но только до 7 июля.

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Бизнес
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Минэкономразвития Крыма подало иск к производителю обуви Zenden

Ведомости
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Минэкономразвития Крыма подало иск против компании группы Zenden «Крым шуз» с требованием расторгнуть договор об условиях деятельности в свободной экономической зоне на территории республики, следует из картотеки арбитражных дел. Первым на это обратил внимание РБК.

Компания не выполняла обязательства по договору, что стало причиной обращения в суд, рассказали РБК в пресс-службе министерства. Суд рассмотрит обстоятельства дела, а вопрос о возмещении налоговых преференций отнесен к компетенции налоговых органов и также будет определен в суде, добавили в министерстве.

В апреле 2016 г. Zenden объявил о планах построить обувную фабрику в Крыму. Компания должна была инвестировать в проект 1 млрд руб. Запуск завода ожидался осенью 2017 г. Однако позже проект был заморожен, строительство было прекращено еще в декабре 2016 г., писал «Коммерсантъ».

Владелец Zenden Андрей Павлов рассказал Forbes, что проблемы с проектом начались через несколько месяцев после закладки первого камня. Он обнаружил грубые нарушения на стройке, у него были претензии к качеству материалов, соблюдению технологий заливки фундамента и состоянию металлоконструкций. «Крым шуз» подавала иск к ИП, который был нанят для технического надзора за стройкой, из-за ненадлежащего оказания услуг, но позже компания отозвала иск. «Крым шуз» также подавала иски к генподрядчику «Сити билдинг компани» и одному из субподрядчиков – «Крымстройресурсу».

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Бизнес
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Цены на бензин за неделю выросли в 48 регионах России

Ведомости
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Цены на бензин в России за неделю с 24 июня по 1 июля в среднем выросли на 0,1%, свидетельствуют данные Росстата. Увеличение цен было зафиксировано в 48 регионах, больше всего бензин подорожал в Салехарде (на 1,8%) и Иркутске (на 1,3%). Снижение цен было отмечено только в Москве (на 0,1%) и Кызыле (на 0,3%).

Средние цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 на российских автозаправках поднялись на 0,1%, Аи-98 подорожал на 0,2%. Стоимость дизельного топлива не изменилась. Так, например, в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 38,9 до 43,93 руб. за литр, марки Аи-95 – от 41,9 до 48,98 руб., марки Аи-98 – от 48,6 до 53,99 руб.

Самые высокие цены на бензин, по данным на 1 июля, были зафиксированы в Анадыре (средняя стоимость – 57,74 руб. за литр), Якутске (55,34 руб.) и Магадане (51,24 руб.). Самый дешевый бензин, согласно данным Росстата, в Салехарде (41,32 руб.), Барнауле (42,15 руб.) и Назрани (42,16 руб.).

От Венесуэлы и до России. 10 стран с самым дешевым бензином

Политика
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Россия выразила протест Японии за «японские» Курилы в материалах к саммиту G20

Ведомости
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МИД России 2 июля вручил ноту протеста Японии за то, что в материалах саммита G20 в Осаке Курилы были обозначены как территория Японии. Об этом рассказала официальный представитель министерства Мария Захарова на брифинге.

Это не первые обвинения, которые Россия предъявляет Японии по курильскому вопросу. Например, в апреле 2019 г. Захарова обвинила Токио в «пропагандистской раскрутке» позиции о принадлежности Курил Японии, передавало «РИА Новости». Поводом для такого заявления стало появление в учебниках для японских школьников Южные Курилы именуются «исконной территорией Японии»

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи – на основании трактата о торговле и границах от 1855 г. Москва настаивает на том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. В соответствии с советско-японской декларацией 1956 г. СССР соглашался передать японской стороне Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. Однако мирный договор между двумя странами так и не был заключен. В феврале министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью вьетнамским и китайским журналистам заявил, что условия для его заключения «сейчас полностью отсутствуют».

Саммит «большой двадцатки» прошел 28–29 июня в японской Осаке.

Мировые лидеры приехали на саммит G20 в Осаке

Политика
Новости

Генпрокуратура подтвердила возбуждение дела против бывшего главы «Автодора» Кельбаха

Ведомости
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Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела против бывшего руководителя «Автодора» Сергея Кельбаха, передает «Интерфакс». «11 марта Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 285 (злоупотребление полномочиями) УК <...> по фактам неправомерного расходования авансовых платежей при строительстве ЦКАД», — пояснил Куренной.

Ранее генпрокурор Юрий Чайка заявил, что проверки Счетной палаты и прокуратуры выявили масштабные нарушения при строительстве Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Подмосковье. По факту нарушений против председателя правления «Автодора» было возбуждено дело по статье «злоупотребление полномочиями», говорил Чайка, не называя фамилии подозреваемого. Как отмечал генпрокурор, дело было возбуждено по итогам проверок в 2018 г. Тогда госкомпанией руководил нынешний советник гендиректора РЖД Сергей Кельбах, который покинул эту должность в феврале 2019 г.

Представитель «Автодора» ранее заявил «Ведомостям», что уголовное дело возбуждено против Кельбаха, а не нынешнего руководителя Вячеслава Петушенко. Радиостанции «Говорит Москва» Кельбах заявил: «Я не могу ничего комментировать. Я информацию получил от вас. Нахожусь на работе».

Госкомпания «Автодор» была заказчиком строительства ЦКАД со стороны государства. В процессе строительства несколько раз переносились сроки сдачи объекта и стоимость работ. Аудиторы Счетной палаты называли причиной срыва сроков сдачи ЦКАД низкое качество проектирования, недостатки в организации работ и привлечение инвесторов, завышение стоимости работ. По данным Счетной палаты, на 1 декабря 2018 г. готовность ЦКАД составляла «от 0% до 66%», что не позволит завершить работы ранее II квартала 2021 г.

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Бизнес
Новости

Бывшая жена Грудинина рассказала о тяжелой для нее ситуации в совхозе им. Ленина

Ведомости
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Для бывшей жены Павла Грудинина Ирины, отсудившей у экс-супруга 42% акций ЗАО «Совхоз имени Ленина», в совхозе сложилась «тяжелая ситуация». Об этом она рассказала в интервью Ксении Собчак.

«Сейчас в совхозе немножко тяжелая ситуация для меня, скажем. Буквально за последние 3–4 месяца была развернута очень большая пиар-кампания, в которой рассказывалось, что я приду, захвачу весь совхоз, уничтожу его, пруды, парки. <...> В совхозе против меня создалась не совсем здоровая атмосфера», – подчеркнул она.

На вопрос, что она будет делать как владелец 42% совхоза, Грудинина ответила: «Я не управленец. Я никогда и не думала. Не знаю, об этом я подумаю завтра». Собчак удалось связаться с Грудининым, но он отказался от комментариев.

В апреле Видновский городской суд Подмосковья удовлетворил иск Грудининой и передал ей две трети доли в общем имуществе с бывшим супругом, в том числе 42% всех акций ЗАО «Совхоз имени Ленина». Мособлсуд признал это решение законным.

Грудинины оформили развод в июле 2018 г. Они прожили в браке 37 лет. Поскольку акции совхоза Грудинин получил во время брака и при этом брачный контракт между супругами не заключался, имущество подлежало разделу.

Грудинин участвовал в президентских выборах, прошедших в марте 2018 г. Он был кандидатом от КПРФ и набрал 11,77% голосов, заняв второе место. Победил на выборах действующий президент Владимир Путин – у него было 76,69% голосов.

Совхоз им. Ленина – крупнейший производитель клубники в Подмосковье.

Политика
Новости

КС разделил ответственность за ошибки советской власти по уровням полномочий

Ведомости
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Конституционный суд признал не соответствующими Основному закону страны положения статей 15, 16 и 1069 Гражданского кодекса и статьи 85 закона об общих принципах организации местного самоуправления — в части, которая позволяет возлагать на местные власти обязательства по возмещению гражданам убытков, причиненных незаконными решениями органов власти СССР.

Поводом для проверки стала жалоба администрации городского округа Верхняя Пышма на решение Кировского суда Екатеринбурга, который обязал администрацию возместить жителю области Сергею Рязанову убытки в 3,8 млн руб.: его дача оказалась в охранной зоне газораспределительных сетей и газовики добились судебного решения о сносе строения. Рязанов настаивал, что отвечать за убытки должны местные власти, выделившие землю еще в 1977 г. И суд с ним согласился. Как отмечается в решении суда, сведения о месте прохождения трасс были известны Верхнепышминскому совету народных депутатов, но выделение участков под садоводство и огородничество велось без учета расположения газопровода, а до собственников земли информация об ограничении землепользования не доводилась.

Администрация Верхней Пышмы, наказанная как правопреемник ранее действовавшей местной власти, посчитала нарушенным принцип самостоятельности местного самоуправления и в борьбе за свои права дошла до Конституционного суда. А тот обратил внимание на различия в организации публичной власти советского периода и современной двухуровневой власти. Обязанность нынешних муниципалитетов возместить ущерб может возникнуть, если действия или бездействие госорганов имели место в той же сфере, которая относится к вопросам местного значения теперь, разъясняет суд. Полномочия же ранее действовавшего местного Совета народных депутатов были поделены между органами муниципальной власти и государственной власти субъектов РФ.

Возведение построек в охранных зонах в РСФСР осуществлялось в условиях неразвитости правового регулирования по предотвращению такого строительства, а также без публичной доступности сведений об ограничениях. Таким образом, полномочия по осуществленному предоставлению участков и земельному контролю в настоящее время не могут рассматриваться только как вопросы местного значения. Орган местного самоуправления как единственный правопреемник не должен нести всю ответственность за действия госорганов РСФСР на местах. При этом изменение полномочий органов власти не лишают гражданина права на возмещение понесенного ущерба, подчеркивается в решении суда.

Законодателю предложено урегулировать этот вопрос. До этого суды не должны требовать компенсации ущерба лишь от муниципальных властей и обязаны привлекать в качестве соответчиков госорганы, говорится в решении Конституционного суда. Восстановление прав городского округа Верхняя Пышма возможно после соответствующих законодательных изменений.

Бизнес
Новости

Россия очистила северную ветку трубопровода «Дружба»

Ведомости
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Качественная российская нефть начала поступать по нефтепроводу Унеча — Полоцк-1 на север Белоруссии, сообщил оператор трубопровода «Полоцктранснефть Дружба». Грязная нефть, поступившая ранее, была вытеснена реверсом в Россию.

Первая партия нефти, соответствующей ГОСТу, поступила на производственно-диспетчерскую станцию «Полоцк» 3 июля, говорится в сообщении. С 4 июля началась отгрузка топлива на ОАО «Нафтан». Начаты работы по очистке другого магистрального нефтепровода — Унеча — Полоцк-2.

В апреле российская нефть Urals, загрязненная хлорорганическими соединениями, попала по нефтепроводу «Дружба» на белорусский НПЗ в Мозыре. Российская трубопроводная компания «Транснефть» объяснила поставки загрязненной нефти вбросом хлорорганических соединений. В России по факту мошенничества с поставками топлива было возбуждено уголовное дело.

После случившегося Белоруссия и Россия договорились, что прокачают через свои трубопроводы 1,3 млн т загрязненной нефти и до 10 июня очистят «Дружбу».

Политика
Новости

Полковнику ФСБ Черкалину предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве

Ведомости
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Бывшему начальнику отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России полковнику Кириллу Черкалину предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление следователя Следственного комитета России (СКР) на заседании Московского окружного военного суда, где рассматривается жалоба адвоката на продление Черкалину срока ареста. Ранее ему вменялось только получение взятки.

Согласно оглашенным в суде материалам, дело о получении особо крупной взятки в отношении Черкалина, которым ранее занималось Главное военное следственное управление СКР, передано в центральный аппарат ведомства, где его соединили с делом о мошенничестве.

Черкалина задержало в апреле управление собственной безопасности ФСБ и сотрудники СКР. По тому же уголовному делу были задержаны бывшие сотрудники того же подразделения Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. По делу Черкалина правоохранительные органы изъяли на трех квартирах наличные и драгоценности на 12 млрд руб.

Черкалин, Фролов и Васильев были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам после задержания в апреле. Черкалин был руководителем занимающегося банками подразделения, Фролов – его заместителем. Черкалин обвиняется СКР в получении взяток на общую сумму $850 000 в период 2013–2015 гг. Фролов и Васильев обвиняются в особо крупном мошенничестве: согласно версии следствия, они убедили потерпевшего от действий чиновника московского застройщика Сергея Гляделкина в том, что могут привлечь и его самого к уголовной ответственности за нарушения, получив от него долю в капитале ООО «Юрпромконсалтинг» на сумму 490 млн руб.

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