«Автокомпонент» возобновил поставки комплектующих на «АвтоВАЗ»
Группа компаний «Автокомпонент» сообщила о возобновлении поставок на «АвтоВАЗ» в полном объеме, сообщили в организации. Кроме того, были достигнуты договоренности о дальнейшей совместной работе компаний «Автокомпонент» и «АвтоВАЗ». «Ведомости» ожидают комментарий «АвтоВАЗа» о возможном возобновлении производства в связи с восстановлением поставок.
«АвтоВАЗ» ранее сообщил, что с 3 июля «вынужденно приостановит» производство на всех сборочных линиях своих заводов в Тольятти и Ижевске. Простой «АвтоВАЗ» объяснил «очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих» компанией «Завод Автокомпонент» из Нижнего Новгорода. Она поставляет широкую номенклатуру деталей из пластика, сказал представитель «АвтоВАЗа», но подробности не раскрыл.
Автоконцерн предупредил, что может потребовать от поставщика возместить понесенные убытки, но не раскрывал их объемы. В предыдущие годы из-за нехватки комплектующих группа «АвтоВАЗ» несколько раз приостанавливала выпуск машин в Тольятти и Ижевске. Это было связано с падением рынка, а затем с началом восстановительного роста продаж – поставщики не успевали за спросом.