Авто / Автомобильная промышленность
Статья опубликована в № 4846 от 03.07.2019 под заголовком: «АвтоВАЗ» опять стоит

«АвтоВАЗ» приостановил производство всех автомобилей

Автоконцерн объясняет это срывом поставок автокомпонентов

Группа «АвтоВАЗ» с 3 июля «вынужденно приостановит» производство на всех сборочных линиях своих заводов в Тольятти и Ижевске. Об этом автоконцерн объявил 2 июля. Компания «предпринимает все необходимые меры для скорейшего возобновления производства».

«АвтоВАЗ» – крупнейший в России автопроизводитель. В 2018 г. в стране было выпущено 1,57 млн легковых автомобилей, из них около 503 000 шт. – на заводах «АвтоВАЗа», следует из данных «Авторевю».

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