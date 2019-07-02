Статья опубликована в № 4846 от 03.07.2019 под заголовком: «АвтоВАЗ» опять стоит
«АвтоВАЗ» приостановил производство всех автомобилей
Автоконцерн объясняет это срывом поставок автокомпонентов
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«АвтоВАЗ» не сообщает, когда он сможет восстановить работу конвейера
Андрей Махонин / Ведомости
Группа «АвтоВАЗ» с 3 июля «вынужденно приостановит» производство на всех сборочных линиях своих заводов в Тольятти и Ижевске. Об этом автоконцерн объявил 2 июля. Компания «предпринимает все необходимые меры для скорейшего возобновления производства».
«АвтоВАЗ» – крупнейший в России автопроизводитель. В 2018 г. в стране было выпущено 1,57 млн легковых автомобилей, из них около 503 000 шт. – на заводах «АвтоВАЗа», следует из данных «Авторевю».
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