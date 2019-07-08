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Госдума попросит правительство запретить поставки вина и воды из Грузии

Госдума 9 июля попросит правительство запретить поставки в Россию вина и воды из Грузии, а также ограничить денежные переводы в эту страну, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводит «Интерфакс». Соответствующее решение было единогласно принято на Совете Госдумы. Володин отметил, что по сумме переводов в Грузию Россия занимает первое место, в 2018 г. было переведено свыше $640 млн.

О планах Госдумы предложить запрет на ввоз грузинского вина и воды ранее сообщил вице-спикер нижней палаты парламента, лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. «Недружественные действия со стороны Грузии в отношении нашей страны продолжаются. Имеются и случаи нападения на наших граждан и откровенного хамства и оскорблений. Такие вещи требуют адекватного ответа», – пояснил он.

В конце июня «Коммерсантъ» писал, что Роспотребнадзор запросил у торговых сетей информацию о доле грузинского вина в продаже. Собеседники издания предположили, что это может быть связано с подготовкой к введению запрета на поставки вина из Грузии. Позже Роспотребнадзор сообщил, что усилит контроль за качеством ввозимого грузинского алкоголя, но как именно, не раскрыл. Усиление связано с тем, что с 2014 по 2018 г. количество некачественной алкогольной продукции из Грузии выросло почти втрое, констатировало ведомство.

В июне в Грузии прошли акции протеста у парламента в Тбилиси после того, как российский депутат Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента во время Международной ассамблеи православия. Оппозиционеры тогда остановили заседание ассамблеи и потребовали от представителей российской делегации покинуть зал. Кремль называл произошедшее русофобской провокацией. Президент Владимир Путин запретил авиасообщение между Россией и Грузией.

7 июля телеведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес российского президента. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал инцидент позором для грузин. Власти Грузии, в том числе президент Саломе Зурабишвили и премьер Мамука Бахтадзе, осудили выступление журналиста.