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Спрос на облигации «Роснефти» превысил предложение на 60%

«Размещение «Роснефти» 25 млрд руб. рублевых облигаций прошло при общем спросе более 40 млрд руб», сообщил «Ведомостям» первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. Финальная ставка купона составила 7,95% годовых, продолжил он. Выпуск получил широкую дистрибуцию, активное участие в книге приняли российские институциональные инвесторы, включая прежде всего управляющие компании. В результате сделки «Роснефть» разместила облигации на 5 лет по минимальной ставке купона среди всех рыночных размещений корпоративных заемщиков на российском рынке за последний год на сопоставимый срок, говорит Шулаков.

Первоначально «Роснефть» планировала разместить облигации на 15 млрд руб, в диапозоне 8,10-8,25%, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник. В середине дня компания под давлением спроса увеличила выпуск до 25 млрд руб. Таким образом переподписка от первоначального размещения была 2,6 раза.

Последний раз «Роснефть» выходила на долговой рынок в апреле 2019 года: она разместила два 10-летних выпуска облигаций с офертой через 5 лет общим объемом 30 млрд рублей по ставке 8,7% годовых.

В настоящее время в обращении находится 41 выпуск биржевых облигаций «Роснефти» на 2. 9 трлн руб и 7 выпусков классических облигаций на 90 млрд руб.