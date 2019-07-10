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Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали на 40% за квартал

Доходы «Газпрома» от экспорта газа по итогам II квартала 2019 г. составили $8,7 млрд, что на 38% меньше по сравнению с предыдущим кварталом. Такие данные представлены в подготовленной ЦБ статистике платежного баланса России. На документ обратили внимание «Открытые медиа».

В I квартале 2019 г. «Газпром» экспортировал газ на $14,1 млрд. Во II квартале прошлого года доходы от экспорта газа составили $11 млрд.

С чем связано падение доходов от экспорта российского газа, неясно. «Газпром» еще не публиковал отчетность за II квартал.

В первой половине 2019 г. экспорт газа в дальнее зарубежье снизился на 5,9% до 95,3 млрд куб. м, сообщал ранее «Газпром». При этом помесячная динамика поставок возвращается к рекордам прошлого года. В июне поставки в Европу снизились всего на 2,1%.