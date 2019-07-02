Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4845 от 02.07.2019 под заголовком: Низкие цены во благо «Газпрому»

«Газпром» воспользовался резким снижением цен на газ в Европе

Экспорт газа в Европу вернулся к показателям рекордного 2018 года, ведь конкурировать с ним некому

Экспорт газа в дальнее зарубежье в первой половине 2019 г. снизился на 5,9% до 95,3 млрд куб. м, сообщил «Газпром». Но помесячная динамика поставок возвращается к рекордам прошлого года. В июне поставки в Европу снизились всего на 2,1%, следует из сообщения компании.

Исходя из фактических данных о динамике поставок, «Газпром» скорректировал свой прогноз экспорта, сообщал 28 июня предправления Алексей Миллер. «Мы сегодня говорим о том, что наш прогноз поставок газа в 2019 г., трубопроводного газа «Газпрома» на рынки ЕС и Турции, лежит в вилке от 198,6 млрд до 201,1 млрд куб. м», – сказал Миллер. В прошлом году «Газпром» поставил в Европу (включая Турцию) 201,7 млрд куб. м газа.

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