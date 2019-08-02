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«Дикси» опровергла возможное назначение Наумовой гендиректором

Информация о том, что бывший гендиректор «Пятерочки» и «Магнита» Ольга Наумова возглавит «Дикси», не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе компании.

О том, что Наумова может быть назначена гендиректором «Дикси», ранее сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По словам собеседника газеты, ее приход может быть связан с программой обновления магазинов, запущенной компанией в 2019 г. Наумова занималась обновлением магазинов в «Пятерочке» и «Магните».

Наумова возглавляла «Пятерочку» в 2013–2018 гг. В мае прошлого года она стала исполнительным директором «Магнита», а через месяц – гендиректором сети. В июне 2019 г. Наумова покинула компанию из-за разногласий с советом директоров по стратегии развития бизнеса.