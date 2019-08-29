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Чистый убыток Utair в первом полугодии увеличился на 83%

Чистый убыток авиакомпании Utair в первом полугодии 2019 г. вырос по МСФО на 83% по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 г. и составил 9,5 млрд руб., такие данные приведены в финансовой отчетности компании.

Выручка перевозчика увеличилась на 3% до 37,2 млрд руб. Операционные расходы в отчетном периоде составили 37 млрд руб. против 36,4 млрд руб. год назад. К концу первого полугодия краткосрочные кредиты и займы составляли 69,2 млрд руб., на конец 2018 г. – 67,8 млрд руб. Долгосрочные кредиты и займы оценивались на уровне 4,2 млрд руб. против 3,4 млрд руб.

В заключении, подготовленном аудиторской компанией Ernst & Young, говорится, что «наличии существенной неопределенности» в компании «может вызвать значительные сомнения в способности группы продолжать свою деятельность непрерывно». Однако руководство Utair проводит мероприятия по реструктуризации долговых обязательств. «Помимо переговоров по реструктуризации долгового портфеля с банками-кредиторами, заимодавцами и рядом лизингодателей разработан комплекс антикризисных инициатив: коммерческие, производственные и прочие. Лизинговый портфель группы обслуживается своевременно и в полном объеме», – говорится в заключении Ernst & Young. На сегодняшний день у компании нет просроченной задолженности перед персоналом, аэропортами, топливными компаниями, Федеральной налоговой службой и др.

Utair занимает 4-е место по пассажирским перевозкам в России после «Аэрофлота», S7 и «Уральских авиалиний», в первом полугодии компания перевезла 3,7 млн человек. Суммарный долг перевозчика перед кредиторами составляет 75,8 млрд руб. В частности, по двум синдицированным кредитам 11 банков (крупнейшие — «Траст», «Россия», Сбербанк (MOEX: SBER) ), выданным в 2015 году, перевозчик должен 39,1 млрд руб. По одному из синдкредитов – семилетнему на 15,4 млрд руб. – в декабре 2018 года, а затем в июне 2019-го компания допустила дефолт. Также дефолт был допущен по отдельному кредиту Сбербанка — на 17,4 млрд рублей. Все это время «ЮТэйр» пытается договориться о реструктуризации долгов.