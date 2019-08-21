Utair пожаловалась в ФАС на Росавиацию

Utair

Авиакомпания Utair 20 августа направила в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) письмо о нарушении антимонопольного законодательства. Письмо адресовано руководителю службы Игорю Артемьеву и подписано президентом «UTair – пассажирские авиалинии» Павлом Пермяковым, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к одной из сторон переписки, и подтвердил представитель Utair.

19 августа межведомственная комиссия при Минтрансе распределила между авиакомпаниями 13 международных направлений, которые раньше принадлежали «Трансаэро». После остановки последней в октябре 2015 г. ее лучшие 56 частот получил «Аэрофлот» и его дочерняя компания «Россия». Но в августе 13 частот были вынесены на конкурс. Заявки на них подали только «Аэрофлот» и S7. Речь шла о полетах из Москвы в Барселону, Аликанте, Римини, Венецию, Рим, Милан, Алма-Ату, Пекин, Бангкок, Ташкент и Прагу, а также из Санкт-Петербурга в Рим и Милан.

Другие потенциальные претенденты – авиакомпании «Победа» и Utair – о выставлении этих часто на конкурс не знали и заявки не подали. Пермяков и гендиректор «Победы» Андрей Калмыков просили Минтранс перенести конкурс. Однако ведомство этого не сделало. Итоги конкурса пока неизвестны.

В письме Пермяков написал, что Росавиация нарушила соответствующий регламент и специальным приказом не оформила отзыв допусков у «Аэрофлота», в связи с этим возникло недопонимание о длительности действия допусков, поясняет собеседник «Ведомостей». Из-за этого авиакомпании не смогли подать заявки на конкурс. Пермяков просит Артемьева не допустить нарушения антимонопольного законодательства, добавляет собеседник.

Представитель «Победы» заявил «Ведомостям», что авиакомпания не планирует жаловаться в ФАС. «Ведомости» направили запрос в службу.

«Трансаэро» прекратила полеты в октябре 2015 г. Перевозку пассажиров авиакомпании поручили «Аэрофлоту». Всего «Аэрофлот» перевез 2 млн пассажиров «Трансаэро», на тот момент крупнейшего своего конкурента. Затраты на перевозку, а также на финансирование работы «Трансаэро» в сентябре – октябре 2015 г. «Аэрофлот» позже оценил в 17 млрд руб.