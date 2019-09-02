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«АвтоВАЗ» сменил топ-менеджеров по производству и поставкам автомобилей

Новым исполнительным вице-президентом по производству автомобилей и управлению цепочкой поставок АО «АвтоВАЗ» назначен Михаил Рябов, сообщили в пресс-службе компании. Вице-президентом по управлению цепочкой поставок назначен Марк Дарданелли.

До назначения Рябов работал в должности вице-президента по производству автомобилей. Он работает на «АвтоВАЗе» c 1986 г. С сентября 2016 г. должность вице-президента занимал Алеш Братож. Он продолжит свою карьеру в Groupe Renault, уточнили в пресс-службе. Марк Дарданелли сменил Пола Миллера, который работал на этой должности с мая 2016 г. Дарданелли с 1990 г. работал в системе логистики, поставок, технического развития, производственном и корпоративном периметрах Groupe Renault. С 2012 по 2017 г. работал в России директором по цепочке поставок Renault, в 2015 г. возглавил логистику Nissan.

Ранее «АвтоВАЗ» планировал поднять рекомендованные розничные цены на все модели на 5000–7000 руб. с 1 августа, или в среднем на 1%, но, по данным на 2 сентября, цены на автомобили на сайте не изменились. Для автомобилей Lada это должно было стать третьим с начала года повышением цен. В январе все модели подорожали примерно на 3%, а в июле подорожали некоторые модели – в среднем на 1%.