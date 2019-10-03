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Продажи Lada Granta в 2019 году выросли почти на 40%

«АвтоВАЗ» в январе – сентябре 2019 г. увеличил продажи Lada на российском рынке на 2,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 г., до 265 200, сообщил автоконцерн.

Лидером по итогам продаж с января по сентябрь стали автомобили Lada Granta. Было продано 96 974 машин, что на 38,2% больше прошлогодних результатов. Из них в сентябре продано 11 208 машин, что на 12,8% больше, чем в сентябре 2018 г.

В августе «Интерфакс» сообщил об отзыве более 11 000 автомобилей Lada Granta для замены поворотников. Об этом агентству рассказали представители трех официальных дилеров Lada, получившие соответствующие предписания. Однако представитель «АвтоВАЗа» настаивал, что речь шла не об отзыве автомобилей, а о сервисной кампании по устранению дефектов.

Следом идет Lada Vesta: по итогам восьми месяцев продажи модели составили 83 502 автомобиля – на 9,6% больше, чем годом ранее. В сентябре продажи составили 9452 шт. (+4,4%).

«АвтоВАЗ» – крупнейший производитель легковых автомобилей в России. С его конвейера в 2018 г. сошло более 560 000 автомобилей. Группа «АвтоВАЗ» входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.