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BP назвала дату ухода Дадли с поста гендиректора

Боб Дадли уйдет с поста гендиректора британской BP после 4 февраля 2020 г. – даты раскрытия результатов группы за текущий год. Об этом говорится в сообщении компании. Как отмечается в сообщении, 31 марта 2020 г. он выйдет на пенсию.

Его пост займет Бернард Луни, работающий в BP с 1991 г. и в настоящее время отвечающий за добычу. Он станет гендиректором и войдет в совет директоров BP 5 февраля 2020 г.

О том, что Дадли покинет пост гендиректора BP, сообщал Sky News в конце сентября. В начале октября Дадли подтвердил это. «Я давно уже сказал, что уйду в 65 лет. В этой истории нет новости», – отметил гендиректор BP. Дадли родился 14 сентября 1955 г. В прошлом месяце ему исполнилось 64 года.

Дадли возглавил BP в 2010 г. после того, как взрыв на ее платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе вызвал масштабную экологическую катастрофу и резкое падение стоимости акций компании, поставив ее на грань банкротства. В 2003–2008 гг. он возглавлял российскую ТНК-BP, которая в 2013 г. продала все свои нефтяные и газовые активы «Роснефти» за $55 млрд.