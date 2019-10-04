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Бывший топ-менеджер «Пятерочки» перешел на работу в «Дикси»

Алексей Клочков назначен заместителем генерального директора по коммерции группы компаний «Дикси», говорится в ее сообщении. Уточняется, что в зону ответственности Клочкова будут входить вопросы категорийного менеджмента, маркетинга, электронной коммерции и big data.

Клочков – выпускник МГУ им. Ломоносова. С 2016 по 2018 г. занимал должность коммерческого директора торговой сети «Пятерочка», входящей в X5 Retail Group, а до этого работал на различных управленческих позициях в компании Procter & Gamble.

Ранее сообщалось, что бывший директор по развитию стратегических бизнесов X5 Retail Group Игорь Плетнев, развивавший «Пятерочку», стал топ-менеджером крупнейшего табачного дистрибутора России – компании «Мегаполис». Как выяснили «Ведомости», в «Мегаполисе» Плетнев займется взаимодействием с ритейлером «Дикси» – продажей товаров повседневного спроса оптовыми и мелкооптовыми партиями несетевой рознице.

По состоянию на 31 декабря 2018 г. ГК «Дикси» управляла 2707 магазинами в 755 городах и населенных пунктах России.