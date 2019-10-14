«Лукойл» договорился с клиентами о компенсации за грязную нефть

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Песков: отношение России к операции Турции в Сирии не изменилось

Подходы России по отношению к операции Турции в Сирии не изменились, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, необходимо избегать действий, способных помешать политическому урегулированию в Сирии, сообщает «Интерфакс».

«Вы видели сообщения о том, что имели место контакты и имели место определенные договоренности. Большего к этому я добавить не могу, вообще чего-либо нового в элементах российского подхода к этой теме нет», — сказал Песков. На уточняющий вопрос, действительно ли переговоры Дамаска и курдов проходили на российской базе в Сирии, пресс-секретарь президента сообщил, что не будет это комментировать.

9 октября Турция начала операцию на территории Сирии «Источник мира». Ее цель — создать буферную зону, которая станет защитной для турецкой границы. По словам турецких властей, операция проводится для борьбы против курдских боевиков и террористов «Исламского государства» (запрещена в России). В первый же день турецкая авиация нанесла больше сотни ударов по курдским позициям. Кроме этого, турецкие войска начали наземную операцию и продвинулись вглубь Сирии. Европейские страны и Иран осудили операцию. 12 октября президент Владимир Путин заявил, что силы, которые находятся в Сирии нелегитимно, должны покинуть страну. Американские войска после начала операции незамедлительно покинули зону боевых действий. Президент США Дональд Трамп пообещал, что «разрушит турецкую экономику», если Анкара будет проводить наступление против курдов и истреблять их.