«Лукойл» восстановил объемы поставок нефти после загрязнения «Дружбы»
«Лукойл» восстановил объемы поставок нефти до контрактного уровня после апрельского инцидента на трубопроводе «Дружба», сообщил первый вице-президент компании Вадим Воробьев.
Мероприятия «Транснефти» по преодолению последствий загрязнения трубопровода уже дают позитивные результаты, отметил он. По его словам, постоянные западные партнеры компании – покупатели нефти на южной ветке «Дружбы» и из Белоруссии – сейчас не жалуются на качество нефти. Негативных последствий при исполнении экспортных контрактов также позволило избежать то, что «Транснефть» предложила «Лукойлу» возможность перераспределить поставки через другие направления, в том числе морские порты, добавил Воробьев.
В апреле российская нефть, загрязненная хлорорганическими соединениями, попала по нефтепроводу «Дружба» на белорусский НПЗ в Мозыре. Загрязнение произошло в результате мошенничества с поставками нефти, отмечали в «Транснефти». По факту мошенничества было заведено уголовное дело.
После загрязнения трубопровода страны ЕС прекратили прокачку российской нефти. В начале июля «Транснефть» сообщила о возобновлении прокачки в полном объеме.