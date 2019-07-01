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«Транснефть» возобновила прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба» в полном объеме

«Транснефть» возобновила прокачку по нефтепроводу «Дружба» в полном объеме потребителям трубной нефти в рамках заявок, заявил представитель транспортной компании. По его словам, прокачка по трубе в порты осуществляется в остаточном объеме.

Ранее вице-президент компании Сергей Андронов заявлял, что прокачка нефти по нефтепроводу «Дружба» должна быть восстановлена 1 июля, когда нефть с повышенным содержанием хлорорганики будет вытеснена из системы, передавал ТАСС. В частности, он предупреждал, что это приведет к некоторому снижению отгрузок через порты.

Российская нефть Urals, загрязненная хлорорганическими соединениями, попала по нефтепроводу «Дружба» на белорусский НПЗ в Мозыре впервые 19 апреля. Страны ЕС прекратили ее прокачку. Загрязнение произошло в результате мошенничества с поставками нефти, отмечали в «Транснефти».

Белоруссия и Россия договорились, что прокачают через свои трубопроводы 1,3 млн т загрязненной нефти и до 10 июня очистят «Дружбу». По оценкам Минэнерго, общий ущерб от загрязнения хлорорганикой российской нефти составил около $100 млн.

В конце июня на одном из участков нефтепровода «Дружба» на границе Белоруссии и Польши было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой. Это произошло из-за раскачки дренажных емкостей на белорусской нефтеперекачивающей станции Кобрин, объяснили в «Транснефти». В «Белнефтехиме» отмечали, что обе ветки трубопровода «Дружба» будут полностью очищены от загрязненной российской нефти только к середине августа.