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FT: WeWork планирует сократить до 4000 рабочих мест

Сеть коворкингов WeWork планирует сократить до 4000 сотрудников, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По их данным, WeWork сократит около 30% сотрудников. В компании работают порядка 14 000 человек. Около 1000 сокращений коснутся уборщиков, которых компания планирует перевести на аутсорсинг. FT уточняет, что это часть плана японской SoftBank, которая 22 октября получила контрольный пакет акций компании.

О возможных сокращениях работникам WeWork сообщил исполнительный директор SoftBank Марсело Клэр. По его словам, таким образом компания хочет увеличить прибыль. Сеть коворкингов планирует сосредоточиться на рынках США, Европы и Японии и будет уходить из других регионов, включая Китай, Индию и часть Латинской Америки, отмечает FT. В WeWork от комментариев отказались.

21 октября The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что компания отложила массовые сокращения сотрудников из-за нехватки денег на оплату выходных пособий. По данным источников Business Insider, работники компании пытаются выяснить, что делать с акциями WeWork после неудавшегося IPO. Многие сотрудники получали зарплату акциями.

После неудавшегося IPO компании грозит кризис ликвидности. Деньги у нее могут закончиться уже через несколько недель. Поэтому WeWork понадобилось срочно найти средства на продолжение деятельности и совет директоров одобрил сделку по продаже контрольного пакета SoftBank, сообщали WSJ и FT со ссылкой на людей, знакомых с этим решением. SoftBank предоставит We Company (материнская компания WeWork) $6,5 млрд, из них $1,5 млрд – в виде инвестиции в капитал, которую японская компания планировала провести в следующем году, и $5 млрд – в виде кредита.