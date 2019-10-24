Бизнес

Новости

«Аэрофлот» закрыл для владельцев золотых карт бизнес-залы еще в восьми городах

Авиакомпания «Аэрофлот» закрыла доступ участников золотого уровня программы «Аэрофлот.Бонус» в бизнес-залы еще восьми городов, следует из сообщений на сайте компании. Новые ограничения начнут действовать 25 октября.

Это касается бизнес-залов в аэропортах Владикавказа, Волгограда, Воронежа, Мурманска, Ставрополя, Томска, Тюмени и Челябинска. Владельцам карт золотого уровня, купившим билеты класса эконом, автоматически начислят в качестве компенсации 3000 миль. Ранее в пресс-службе авиакомпании поясняли, что изменение условий доступа в залы повышенной комфортности связано с экономической целесообразностью.

В августе «Аэрофлот» закрыл клиентам с золотыми картами доступ в бизнес-залы в аэропортах двух городов. В середине сентября ограничения распространились еще на 18 городов. С 20 сентября опцию для клиентов «Аэрофлота» с золотыми бонусными картами возобновили в аэропортах Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Саратова, с 28 сентября – в аэропортах Краснодара и Анапы. С 25 октября возобновят в Магасе. Запрет по-прежнему касается аэропортов Астрахани, Барнаула, Владивостока, Калининграда, Кемерова, Минеральных Вод, Новокузнецка, Новосибирска, Перми, Салехарда, Хабаровска, Якутска, Геленджика, Грозного, Иркутска, Магаса, Нижневартовска, Ханты-Мансийска.

На конец 2018 г. у «Аэрофлота» было более 78 000 обладателей золотых карт и 8000 – платиновых карт. Всего участников программы «Аэрофлот.Бонус» – 9,3 млн человек.