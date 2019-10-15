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«Аэрофлот» закроет для владельцев золотых карт бизнес-залы еще в шести городах

Авиакомпания «Аэрофлот» распространила ограничения в доступе участников золотого уровня программы «Аэрофлот.Бонус» на бизнес-залы еще шести аэропортов, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что с 16 октября изменятся правила доступа участников золотого уровня программы «Аэрофлот.Бонус» в бизнес-залы аэропортов Иркутска, Геленджика, Магаса, Нижневартовска, Грозного и Ханты-Мансийска. В бизнес-залы этих аэропортов смогут бесплатно проходить только пассажиры, которые приобрели билет в бизнес-класс, а также владельцы карт платинового уровня.

В пресс-службе авикомпании пояснили, что изменение условий доступа в залы повышенной комфортности связано с экономической целесообразностью.

В августе «Аэрофлот» закрыл клиентам с золотыми картами доступ в бизнес-залы в аэропортах двух городов. В середине сентября это было распространено еще на 18 городов. С 20 сентября опция для клиентов «Аэрофлота» с золотыми бонусными картами была возобновлена в аэропортах Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Саратова, с 28 сентября – в аэропортах Краснодара и Анапы.

Запрет по-прежнему касается аэропортов таких городов, как Архангельск, Астрахань, Барнаул, Владивосток, Калининград, Кемерово, Магнитогорск, Минеральные Воды, Новокузнецк, Новосибирск, Пермь, Салехард, Хабаровск и Якутск.

На конец 2018 г. у «Аэрофлота» было свыше 78 000 обладателей золотых карт и 8000 – платиновых карт. Всего участников программы «Аэрофлот.Бонус» – 9,3 млн человек.