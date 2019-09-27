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«Аэрофлот» вернул клиентам золотых карт доступ в бизнес-залы еще в двух городах

«Аэрофлот» возобновляет доступ клиентам с золотыми бонусными картами, купившим билеты в эконом-класс, в бизнес-залы аэропортов Краснодара и Анапы. Об этом сообщается в пресс-релизе авиакомпании.

Доступ возобновится с субботы, 28 сентября. Договоренность об этом достигнута с оператором аэропортов – «Базэл аэро» Олега Дерипаски. Услуга без изменений будет предоставляться в аэропорту Сочи (также входит в «Базэл аэро»), отмечается в пресс-релизе.

С 20 сентября опция для клиентов «Аэрофлота» с золотыми бонусными картами была возобновлена в аэропортах Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Саратова.

В августе «Аэрофлот» закрыл клиентам с золотыми картами доступ в бизнес-залы в аэропортах двух городов. Затем, уже в середине сентября, это было распространено еще на 18 городов. Запрет по-прежнему касается аэропортов таких городов, как Архангельск, Астрахань, Барнаул, Владивосток, Калининград, Кемерово, Магнитогорск, Минеральные Воды, Новокузнецк, Новосибирск, Пермь, Салехард, Хабаровск и Якутск.

Пресс-служба «Аэрофлота» уточняла, что доступ в бизнес-залы аэропортов останется только у участников программы лояльности платинового уровня и у пассажиров, купивших билеты бизнес-класса. Компания объяснила решение экономической целесообразностью.

На конец 2018 г. у «Аэрофлота» было свыше 78 000 обладателей золотых карт и 8000 – платиновых карт. Всего участников программы «Аэрофлот-бонус» – 9,3 млн человек.