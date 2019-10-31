Акции принадлежащего Фридману испанского ритейлера за день выросли на 50%
Акции испанской сети супермаркетов Dia, подконтрольные инвестфонду LetterOne российского миллиардера Михаила Фридмана и его партнеров, за день подорожали почти на 51%, сообщает агентство Bloomberg.
Рост акций совпал с началом увеличения капитала ритейлера за счет дополнительной эмиссии акций, в результате чего их количество в обращении должно вырасти более чем в десять раз – с 622,5 млн почти до 6,67 млрд, сообщает испанское издание finanzas.com. Представители LetterOne подтвердили, что его доля в розничной сети после допэмиссии не изменится. Таким образом инвестфонд хочет «поощрить всех акционеров», участвующих в допэмиссии. В начале торгов 30 октября каждая акция Dia продавалась по 0,14 евро, в конце дня их цена достигла 0,2 евро. Утром 31 октября стоимость акций Dia выросла еще на 5%, но позже снизилась до цены на открытии торгов – 0,2 евро за бумагу.
Dia – одна из крупнейших сетей магазинов в Испании. LetterOne стал акционером компании в 2017 г., купив 3% акций. В начале февраля 2019 г. LetterOne сообщил о планах стать единственным владельцем ритейлера и предложил план оздоровления компании.
24 октября в Испании началось расследование по иску против Фридмана и LetterOne. Суд выясняет, мог ли предприниматель намеренно добиваться падения котировок испанской сети супермаркетов Dia для их покупки. Представитель Фридмана назвал обвинения не соответствующими действительности и клеветническими.