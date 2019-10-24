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В Испании началось расследование по новому иску против Фридмана

Ведомости
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Судья Национальной судебной коллегии Испании начал расследование по иску против предпринимателя Михаила Фридмана и принадлежащей ему компании LetterOne, говорится в постановлении суда, сообщает испанское агентство Europa Press. Суд выясняет, мог ли предприниматель намеренно добиваться падения котировок испанской сети супермаркетов Dia для их покупки. 

DIA – одна из крупнейших сетей магазинов в Испании. Инвесткомпания LetterOne сообщила о намерении стать единственным владельцем ритейлера в начале февраля и предложила план оздоровления компании из трех шагов.

Представитель Михаила Фридмана назвал обвинения не соответствующими действительности и клеветническими. По его словам, эти обвинения против DIA, похоже, отражают ряд ложных утверждений, сделанных господином Долсетом о Zed WorldWide (бывший руководитель Zed WorldWide Хавьер Перес-Долсет). «Реальность такова, что DIA пострадала от неправильного руководства и ранее выявленных нарушений в бухгалтерском учете, которые негативно сказались на всех акционерах, включая LetterOne», – сказал он. Это неправильное руководство и нарушения в бухгалтерском учете произошли до того, как LetterOne приобрела контроль над DIA, под наблюдением прежнего совета директоров и бывшей управленческой команды. LetterOne потерял больше, чем любой другой инвестор в DIA, сказал представитель. Он отметил, что

21 октября Фридман давал показания в испанском суде по делу о банкротстве испанской технологической компании Zed WorldWide. Представитель LetterOne рассказал, что Фридману не предъявили никаких обвинений, сообщало «РИА Новости». По его словам, на допросе его попросили дать показания по поводу утверждений бывшего руководителя Zed WorldWide Хавьера Переса-Долсета. Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда после заседания сказал журналистам, что Фридман «останется в статусе обвиняемого со стороны прокуратуры», но никаких ограничительных мер обвинение для него просить не стало. По версии прокурора, Фридман оказывал влияние на финансовое состояние Zed через третьих лиц, а также «контролировал события», которые привели к неплатежеспособности компании.

Группа Zed занимается развлекательными мобильными и компьютерными технологиями. В 2017 г. Фридман направил в испанскую прокуратуру заявление, в котором опровергал любую связь с банкротством Zed WorldWide.

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Политика
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Сотрудник ядерного центра в Сарове получил три года колонии за майнинг биткойнов

Ведомости
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Саровский городской суд оштрафовал на 200 000 руб. и приговорил к трем годам и трем месяцам колонии общего режима бывшего сотрудника Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Андрея Рыбкина за майнинг криптовалют на рабочем месте, говорится на сайте суда. «Рыбкин также лишен права на два года занимать определенные должности в сфере компьютерной деятельности», – заявил «Интерфаксу» представитель суда.

В пресс-службе суда агентству рассказали, что обвиняемыми по делу проходили помимо Рыбкина еще два сотрудника – Андрей Шатохин и Денис Байков. Согласно материалам суда, с мая по сентябрь 2017 г. обвиняемые использовали в ночное время не задействованные в работе компьютеры и служебную локальную сеть для майнинга криптовалюты. Полученную в ходе незаконной деятельности прибыль они делили между собой. Всего институту был нанесен ущерб в размере 1,14 млн руб.

Ранее Рыбкину было предъявлено обвинение по нескольким статям УК: неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения (ст. 272 УК), нарушение правил хранения компьютерной информации (ст. 274 УК), использование и распространение компьютерных вирусов (ст. 273 УК).

Неделей ранее суд приговорил Шатохина к четырем годам условно и штрафу в размере 250 000 руб. Другой фигурант дела – Байков – в сентябре был оштрафован на 450 000 руб.

Кто разбогател на криптовалюте

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Абызов рассказал о вынужденном отъезде своего сына в США

Ведомости
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Бывший министр открытого правительства Михаил Абызов рассказал о вынужденном отъезде своего сына в США. Об этом Абызов упомянул во время заседания в Басманном суде Москвы, который сегодня рассматривает ходатайство следствия о продлении его ареста, сообщает РБК.

По словам экс-министра, его средний несовершеннолетний сын жил и учился в России, но из-за опасений, что его могут изъять органы опеки, он был вынужден уехать в США. Это для него личная большая трагедия, потому что он не представляет свою жизнь вне России, сказал Абызов. По его словам, сейчас все его активы, включая средства для обеспечения семьи, арестованы. «У меня на иждивении двое несовершеннолетних детей от бывшей супруги, я лишен возможности выплачивать им алименты, потому что все заблокировано», – сказал он.

Абызов с 2012 по 2018 г. занимал должность министра по координации работы открытого правительства. Сотрудники правоохранительных органов задержали его в марте 2018 г. Ему предъявили обвинение в создании преступного сообщества, использовании служебного положения и мошенничестве. Следствие считает, что Абызов в 2011–2014 гг. создал и возглавил преступное сообщество, которое, обманув акционеров «Сибэко» и РЭС, похитило 4 млрд руб. и вывело их за границу. В сентябре 2019 г. экс-министру предъявили новые обвинения по ст. 289 УК (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и ст. 174.1 УК (легализация денежных средств). Абызов вину не признает.

Топ-менеджер, бизнесмен, чиновник. Карьера Абызова в фотографиях

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Бизнес
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«Аэрофлот» закрыл для владельцев золотых карт бизнес-залы еще в восьми городах

Ведомости
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Авиакомпания «Аэрофлот» закрыла доступ участников золотого уровня программы «Аэрофлот.Бонус» в бизнес-залы еще восьми городов, следует из сообщений на сайте компании. Новые ограничения начнут действовать 25 октября.

Это касается бизнес-залов в аэропортах Владикавказа, Волгограда, Воронежа, Мурманска, Ставрополя, Томска, Тюмени и Челябинска. Владельцам карт золотого уровня, купившим билеты класса эконом, автоматически начислят в качестве компенсации 3000 миль. Ранее в пресс-службе авиакомпании поясняли, что изменение условий доступа в залы повышенной комфортности связано с экономической целесообразностью.

В августе «Аэрофлот» закрыл клиентам с золотыми картами доступ в бизнес-залы в аэропортах двух городов. В середине сентября ограничения распространились еще на 18 городов. С 20 сентября опцию для клиентов «Аэрофлота» с золотыми бонусными картами возобновили в аэропортах Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Саратова, с 28 сентября – в аэропортах Краснодара и Анапы. С 25 октября возобновят в Магасе. Запрет по-прежнему касается аэропортов Астрахани, Барнаула, Владивостока, Калининграда, Кемерова, Минеральных Вод, Новокузнецка, Новосибирска, Перми, Салехарда, Хабаровска, Якутска, Геленджика, Грозного, Иркутска, Магаса, Нижневартовска, Ханты-Мансийска.

На конец 2018 г. у «Аэрофлота» было более 78 000 обладателей золотых карт и 8000 – платиновых карт. Всего участников программы «Аэрофлот.Бонус» – 9,3 млн человек.

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Технологии
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Котировки Twitter упали почти на 20% после публикации финансовых результатов

Ведомости
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Акции американского сервиса микроблогов Twitter Inc. в ходе предварительных торгов подешевели на 18,99% до $31,45 за бумагу, свидетельствуют данные Нью-Йоркской биржи (по состоянию на 16.59 мск). С начала года стоимость акций увеличилась на 35%.

Падение котировок произошло после публикации финансовой отчетности Twitter по итогам III квартала 2019 г. Чистая прибыль сервиса в январе – сентябре этого года увеличилась в 1,4 раза и составила $1,4 млрд против $950,3 млн в аналогичном периоде 2018 г. Чистая прибыль компании в III квартале составила $36,5 млн против $789,2 млн в III квартале 2018 г. Квартальная выручка Twitter выросла на 9% в годовом выражении и составила $824 млн по сравнению с $758,1 млн за аналогичный период 2018 г. Опрошенные Bloomberg эксперты ожидали этот показатель на уровне $876 млн.

Twitter объяснил проблему с выручкой ошибками, допущенными при размещении рекламы. Компания летом отказалась от нескольких старых рекламных форматов, но при размещении новых форматов возникли технические сложности. Также у Twitter возникли проблемы с передачей определенных данных пользователей рекламодателям. С частью этих проблем компания уже разобралась, другие окажут негативное влияние на доходы компании в IV квартале и, возможно, в 2020 г., предупредил Twitter инвесторов.

Число активных пользователей Twitter в III квартале увеличилось на 4,3% в квартальном выражении и составило 145 млн человек в месяц. В годовом выражении число пользователей выросло на 17%. «Несмотря на трудности этот квартал подтверждает эффективность нашей стратегии инвестирования», – приводятся в релизе слова финансового директора Twitter Неда Сигала.

По итогам IV квартала 2019 г. Twitter ожидает рост выручки от $940 млн до $1,01 млрд.

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Бизнес
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Владелец бренда «кубик Рубика» не смог зарегистрировать товарный знак в Европе

Ведомости
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Владельцы бренда «кубик Рубика», компания Rubik's Brand Ltd., не смогла восстановить права на товарный знак формы головоломки на территории Европы, говорится в документах на сайте суда.

Европейский суд постановил, что Бюро интеллектуальной собственности ЕС имеет право отменить охрану товарного знака. Форма кубика Рубика не может быть зарегистрирована, так как она не влияет на способность кубика вращаться, отмечает суд. Запатентовать можно только вращающийся механизм игрушки, говорится в документах.

Игрушка кубик Рубика находилась под правовой защитой европейского товарного знака с 1999 г., когда он был зарегистрирован производителем оригинальной игрушки – английской компанией Seven Towns. В 2014 г. немецкий производитель игрушек Simba Toys обратился в Европейский суд общей юрисдикции с требованием отменить регистрацию данного товарного знака. Тогда суд отклонил это требование, но спустя два года постановил отменить регистрацию. Rubik's Brand Ltd. выполнила требование суда. После компания подала апелляцию на это решение, вернув дело обратно в суды ЕС. Решение четверга может быть обжаловано еще раз.

Офис, отвечающий за предоставление прав на товарный знак в рамках ЕС в 2017 г., аннулировал защиту формы «кубик Рубика» в соответствии с указаниями верховного суда. Rubik's Brand Ltd. подала апелляцию на это решение, вернув дело обратно в суды ЕС.

Кубик Рубика создан в 1974 г. венгерским скульптором Эрне Рубиком. Изобретение считается лидером среди игрушек по общему количеству продаж. Во всем мире было продано около 350 млн игрушек. В мире проходят соревнования по скоростной сборке кубика Рубика. В 2019 г. рекорд принадлежит Ду Юэшэну из Китая. Он собрал головоломку за 3,47 секунды.

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Финансы
Новости

ЕЦБ сохранил процентные ставки

Ведомости
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Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг не стал менять свою денежную политику, говорится в его сообщении. Процентная ставка по операциям рефинансирования остается на уровне 0%, по маржинальным кредитам – 0,25%, по депозитам – минус 0,5%. Центробанк ожидает, что они будут оставаться на таком или более низком уровне, пока инфляция в еврозоне не ускорится, приблизившись к целевым 2%.

Также центробанк подтвердил, что намерен с ноября возобновить программу покупки активов, приобретая облигации на 20 млрд евро в месяц. Об этом решении он объявил в сентябре.

Это заседание стало последним для нынешнего президента ЕЦБ Марио Драги, занимающего этот пост с 2011 г. В ноябре его полномочия истекут, и его сменит Кристин Лагард, которая прежде руководила Международным валютным фондом (МВФ).

Авто
Новости

Чистая прибыль производителя Mercedes за девять месяцев сократилась вдвое

Ведомости
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Чистая прибыль Daimler в январе – сентябре этого года в годовом выражении сократилась вдвое и составила 2,72 млрд евро (2,32 евро на акцию против 5,32 евро по итогам аналогичного периода 2018 г.), говорится в пресс-релизе немецкого автоконцерна. Выручка компании в отчетном периоде увеличилась на 4% и составила 125,61 млрд евро.

Чистая прибыль Daimler по итогам III квартала составила 1,81 млрд евро, что на 2,9% превышает аналогичный показатель 2018 г. Выручка концерна выросла на 8% до 43,27 млрд евро. Всего в августе – октябре Daimler продал около 839 300 автомобилей, что на 6% выше прошлогоднего показателя.

В свою очередь дочерняя компания Mercedes-Benz продала в отчетном периоде около 604 700 машин по всему миру. В частности, в Европе было продано 253 200 машин моделей Mercedes и Smart. Продажи в Германии увеличились на 18% до 85 100 автомобилей. Больше всего автомобилей в III квартале Mercedes-Benz реализовал в Китае – 173 300 машин.

Во II квартале 2019 г. Daimler получил 1,2 млрд евро убытка (во II квартале 2018 г. – 1,8 млрд чистой прибыли) на фоне ужесточения регулирования вредных выбросов дизельных автомобилей и расходов на отзывы из-за дефектных подушек безопасности японской Takata. Помимо этого, причиной убытка стали разовые расходы в 4,2 млрд евро, сообщала компания.

В четверг, 24 октября, акции Daimler на торгах на Франкфуртской бирже подорожали на 4,2% до 52,39 евро.

Daimler AG – один из крупнейших автоконцернов в мире. Компания была основана в 1926 г. В 1998 г. произошло слияние Daimler и Chrysler. Объединенная группа получила название Daimler Chrysler AG. В 2007 г. концерн вернул себе название Daimler.

Mercedes-Benz открыл завод легковых машин в России

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Политика
Новости

Путин пошутил о позиции России в рейтинге Doing Business

Ведомости
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Президент Владимир Путин в шутку упрекнул и. о. президента Маврикия Парамасивума Пиллая Вьяпури в нескромности, отметив, что в рейтинге Doing Business Россия заняла то место, которое раньше занимал остров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российского лидера на форуме «Россия – Африка».

«Вы ведете себя нескромно, – сказал Путин, смеясь. – Вы с 28-го места в рейтинге Doing Business переместились на 13-е, а Россия с 31-го как раз на 28-е, мы заняли ваше место».

Однако российский президент ошибся. В прошлогоднем рейтинге Всемирного банка Doing Business Маврикий занимал не 28-е место, а 20-е место из 190 мест. На 28-м месте в Doing Business Маврикий находился в рейтинге в 2015 г. В последней версии, опубликованной 24 октября, Маврикий действительно занимает 13-е место. Россия в рейтинге Doing Business поднялась на три позиции по сравнению с прошлым годом и заняла 28-е место. Но это ниже того, где хотел бы видеть страну Путин. Российский президент еще в 2012 г. поручал подняться со ­120-го до 20-го места за шесть лет. Теперь поручено взять рубеж хотя бы к 2024 г.

Всемирный банк публикует рейтинг Doing Business ежегодно с 2002 г. Благоприятные условия для ведения бизнеса оцениваются по нескольким категориям: регистрация предприятий, получение разрешения на строительство, подключение к электросетям, регистрация собственности, получение кредитов и т. д.

Политика
Новости

Найденные в грузовике в Великобритании 39 погибших были гражданами Китая

Ведомости
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Погибшие, чьи тела были обнаружены в грузовике в промышленной зоне Уотерглейд города Грейс (английское графство Эссекс), оказались гражданами Китая, говорится в сообщении пресс-службы полицейского управления графства.

Полиция обнаружила тела 23 октября в грузовике с контейнером-рефрижератором, припаркованном в промышленной зоне Уотерглейд города Грейс. Среди погибших восемь женщин и 31 мужчина. По подозрению в убийстве арестован 25-летний водитель грузовика, гражданин Северной Ирландии. По данным источников телеканала Sky News, мужчину зовут Мо Робинсон. Он из северо-ирландского города Портадаун. Журналисты нашли его страницы в фейсбуке и инстаграме, где он публиковал фотографии грузовиков, в том числе того, в котором были найдены трупы.

По данным полиции, грузовик прибыл в страну 23 октября из бельгийского портового города Зебрюгге на пароме. Власти полагают, что погибшие были нелегальными мигрантами. Причины смерти не раскрываются. Сейчас въезд на территорию промышленной зоны закрыт, грузовик вывезли с территории для проведения следующего этапа расследования.

Политика
Новости

Суд заочно арестовал сбежавшего фигуранта дела «Нового величия»

Ведомости
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Люблинский суд Москвы заочно арестовал и объявил в розыск Сергея Гаврилова, одного из фигурантов дела «Нового величия», который сбежал из-под домашнего ареста. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Суд также выделил дело Гаврилова в отдельное производство. «В отношении других фигурантов судебное разбирательство продолжилось», – уточнил собеседник агентства.

О побеге Гаврилова накануне, 23 октября, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Агентство уточняло, что он попросил политического убежища на Украине. Позже заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко сообщил «Интерфаксу», что о побеге Гаврилова стало известно 21 октября, когда сотрудники службы приехали по сигналу к нему домой. «Было установлено, что нарушена целостность контура электронного браслета, которым он был снабжен. По сигналу выехала наша группа, дома его не оказалось», – сказал Максименко.

Всего по делу «Нового величия» проходят 10 человек. Из них под домашним арестом помимо Гаврилова находятся Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин. Еще четверо – Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков – с марта 2018 г. в СИЗО. Оставшимся двоим уже вынесли приговоры: Рустам Рустамов получил два года условно, а Павел Ребровский – 2,5 года заключения. В октябре Мосгорсуд отменил приговор Ребровскому и отпустил его под подписку о невыезде, а дело было отправлено на пересмотр.

Следствие считает, что фигуранты хотели свергнуть конституционный строй и установить временное правительство. Защита утверждает, что обвинение построено на показаниях сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий. Фигуранты дела вину не признают.

Бизнес
Новости

Сечин усомнился в надежности поставок нефти Saudi Aramco

Ведомости
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Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что атаки дронов на нефтяные объекты саудовской нефтяной госкомпании Saudi Aramco дают повод переоценить роль Саудовской Аравии как безусловно надежного поставщика, передает корреспондент «Ведомостей». По словам Сечина, к категории так называемых «хрупких» поставщиков можно отнести уже не только традиционную пятерку стран (Иран, Венесуэла, Ливия, Ирак, Нигерия), но и Саудовскую Аравию.

Сечин сообщил, что действия России в Сирии заставили поменять дислокацию часть боевиков-террористов, вытеснив их в соседние страны, в том числе в Ирак. Предполагается, что это они инициировали недавнюю атаку на нефтегазовые объекты в Саудовской Аравии, сказал он на XII Евразийском экономическом форуме. В результате нападения в стране было временно заблокировано не менее половины добычи, что дает повод переоценить роль Саудовской Аравии как безусловно надежного поставщика нефти, сказал он. По оценкам Сечина, при том что Саудовская Аравия смогла восстановить добычу примерно за неделю, эта неделя обошлась стране почти в $2 млрд.

Несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии подверглись атаке дронов 14 сентября. После этого компания сократила добычу более чем вдвое. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские боевики, но Вашингтон и Эр-Рияд обвинили в произошедшем Иран. Тегеран отвергает обвинения в нападениях.

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