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В Испании началось расследование по новому иску против Фридмана

Судья Национальной судебной коллегии Испании начал расследование по иску против предпринимателя Михаила Фридмана и принадлежащей ему компании LetterOne, говорится в постановлении суда, сообщает испанское агентство Europa Press. Суд выясняет, мог ли предприниматель намеренно добиваться падения котировок испанской сети супермаркетов Dia для их покупки.

DIA – одна из крупнейших сетей магазинов в Испании. Инвесткомпания LetterOne сообщила о намерении стать единственным владельцем ритейлера в начале февраля и предложила план оздоровления компании из трех шагов.

Представитель Михаила Фридмана назвал обвинения не соответствующими действительности и клеветническими. По его словам, эти обвинения против DIA, похоже, отражают ряд ложных утверждений, сделанных господином Долсетом о Zed WorldWide (бывший руководитель Zed WorldWide Хавьер Перес-Долсет). «Реальность такова, что DIA пострадала от неправильного руководства и ранее выявленных нарушений в бухгалтерском учете, которые негативно сказались на всех акционерах, включая LetterOne», – сказал он. Это неправильное руководство и нарушения в бухгалтерском учете произошли до того, как LetterOne приобрела контроль над DIA, под наблюдением прежнего совета директоров и бывшей управленческой команды. LetterOne потерял больше, чем любой другой инвестор в DIA, сказал представитель. Он отметил, что

21 октября Фридман давал показания в испанском суде по делу о банкротстве испанской технологической компании Zed WorldWide. Представитель LetterOne рассказал, что Фридману не предъявили никаких обвинений, сообщало «РИА Новости». По его словам, на допросе его попросили дать показания по поводу утверждений бывшего руководителя Zed WorldWide Хавьера Переса-Долсета. Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда после заседания сказал журналистам, что Фридман «останется в статусе обвиняемого со стороны прокуратуры», но никаких ограничительных мер обвинение для него просить не стало. По версии прокурора, Фридман оказывал влияние на финансовое состояние Zed через третьих лиц, а также «контролировал события», которые привели к неплатежеспособности компании.

Группа Zed занимается развлекательными мобильными и компьютерными технологиями. В 2017 г. Фридман направил в испанскую прокуратуру заявление, в котором опровергал любую связь с банкротством Zed WorldWide.