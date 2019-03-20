Фридман и партнеры получили возможность купить испанского ритейлера DIA

Евгений Разумный / Ведомости

Акционеры крупного испанского ритейлера DIA отклонили предложения о допэмиссии ритейлера, за которую выступал совет директоров компании. Об этом сообщает агентство Reuters. Это открыло дорогу для реализации плана инвесткомпании L1 Михаила Фридмана и его партнеров, которая намерена полностью выкупить испанскую розничную сеть и провести трансформацию ее бизнеса.

L1 создана в 2013 г. Фридманом и его партнерами по «Альфа-групп» Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым. L1 инвестирует в международные проекты $14 млрд, полученные за проданную «Роснефти» долю в ТНК-BP. Розничное подразделение L1 Retail планирует инвестировать до $3 млрд, его возглавляет Стефан Дюшарм, руководивший ранее X5 Retail Group (российские сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»).

DIA – одна из крупнейших сетей магазинов в Испании. Ее чистая выручка за 2018 г. упала на 11,3% до 7,3 млрд евро. Консолидированный убыток вырос в 2,6 раза до 299 млн евро. А чистый долг вырос в полтора раза – почти до 1,5 млрд евро. На начало 2019 г. под вывесками DIA работало 6157 собственных и франчайзинговых магазинов в Испании, Португалии, Аргентине и Бразилии. DIA удалось завоевать сильные позиции во время затяжной рецессии в испанской экономике, отмечало Reuters. Но затем в торговлю в Испании начали активно инвестировать немецкий дискаунтер Lid и местный игрок Mercadona. В 2018 г. компания выпустила три предупреждения о снижении прибыли, ее акции потеряли около 90%, у инвесторов возникли опасения из-за долговой нагрузки ритейлера.

Сейчас L1 с долей 29% – крупнейший акционер DIA. В свободном обращении – 58,4% на середину февраля 2019 г. У Goldman Sachs Group – 5,7%, у остальных владельцев меньшие пакеты.

Инвесткомпания L1 сообщила о намерении стать единственным владельцем DIA в начале февраля и предложила план оздоровления компании из трех шагов. Сначала L1 сделала 5 февраля предложение другим акционерам о выкупе их бумаг по 0,67 евро за штуку (+56,1% к цене закрытия торгов накануне). За это L1 придется заплатить 296 млн евро. Как отмечала Financial Times, большая часть бумаг DIA из пакета L1 покупались, когда акции ритейлера стоили около 4 евро за штуку.

Второй шаг плана – L1, при условии успешного выкупа и достижении договоренностей с банками-кредиторами ритейлера, намеревалась поддержать допэмиссию DIA на 500 млн евро. Третий шаг – запуск пятилетней трансформации ритейлера, основываясь на «экспертизе мирового уровня в розничной торговле».

План L1 был ответом на запланированный выпуск акций DIA на 600 млн евро, который был утвержден менеджментом ритейлера в конце 2018 г. При его реализации L1 нужно было бы потратить почти 200 млн евро только на сохранение доли в 29%, оценивало агентство Reuters.

После предложения от L1 совет директоров DIA и инвесткомпания начали пикировку. Менеджмент DIA заявил, что план L1 не решит проблем ритейлера в краткосрочной перспективе. А L1 заявила, что руководство DIA вводит инвесторов в заблуждение.

6 марта Дюшарм сообщал, что провел встречи с инвесторами DIA в Испании и Великобритании и обсуждал выкуп бумаг, передавало Reuters. «Мы получаем сильные сигналы поддержки. Я получил ряд писем после встреч с инвесторами, в них говорилось: спасибо, я в деле, я поддержу вас на собрании акционеров», – рассказывал Дюшарм.