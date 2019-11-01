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Титов заявил, что шокирован приговором бизнесмену из «лондонского списка»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов шокирован решением Кировского районного суда Ростова-на-Дону, приговорившего бизнесмена Андрея Каковкина к трем годам колонии общего режима, об этом он написал в Facebook. Этот предприниматель стал первым участником так называемого «лондонского списка», вернувшимся в Россию.

«Но что теперь, опускать руки? Да, тяжело. Мы не в карты играем, а с суровой правоохранительной системой работаем. Никто не говорил, что будет легко», – написал Титов. Он отметил, что силовики соблюли гарантии и договоренности, поэтому Каковкин не был арестован до вынесения приговора суда. Бизнес-омбудсмен пообещал и дальше поддерживать предпринимателя и юридически, и информационно. Он добавил, что считает дело Каковкина гражданско-правовым спором. В связи с этим Титов готовит серию писем в прокуратуру.

По словам Титова, из всех вернувшихся в Россию предпринимателей из «лондонского списка» в отношении троих прекращены уголовные дела за отсутствием состава преступления, для 10 человек отменены заочные аресты, один амнистирован. В работе еще 100 обращений от заявителей, по которым ведется работа по включению в «лондонский список», добавил Титов.

В феврале 2018 г. Титов встретился в Лондоне с предпринимателями, уехавшими из России из-за заведенных на них дел. Бизнес-омбудсмен предложил им вернуться в Россию. Список желающих вернуться, в котором оказался и Каковкин, был передан в Кремль. 23 февраля 2019 г. Каковкин вернулся в Россию, его задержали в аэропорту Ростова-на-Дону, но позже отпустили.

В конце октября суд признал Каковкина виновным в мошенничестве. По версии следствия, он вместе с сообщником 11 августа 2015 г. похитил 10 млн руб., принадлежащих одной из коммерческих компаний. Предприниматель не признал вину, его защита обжаловала приговор.