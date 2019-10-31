За что бизнесмен из «списка Титова» получил три года колонии

Максим Стулов / Ведомости

Ростовский бизнесмен Андрей Каковкин, первый вернувшийся в Россию в феврале 2018 г. участник «списка Титова», приговорен к трем годам колонии общего режима по обвинению в мошенничестве в крупном размере (ст. 159 ч. 4 УК). Приговор 23 октября вынес Кировский районный суд Ростова-на-Дону, следует из картотеки суда, однако пресс-служба суда сообщила об этом только через неделю, 31 октября.

Каковкин, работавший директором ООО «Торговый дом «ГРИФ», признан виновным в хищении 10 млн руб. у ООО «МКТ» 11 августа 2015 г., сказано в пресс-релизе суда, на который ссылается «Интерфакс». Второй фигурант этого же дела, Александр Баскаков, учредитель фирмы ДИТИС, уже отбывает шестилетний срок в колонии строгого режима, отмечает агентство.

«Список Титова», в который было включено более 40 бизнесменов, скрывшихся от несправедливого, как они считали, преследования в России, но желавших вернуться, был составлен в 2018 г. Титов передал его президенту Владимиру Путину и генеральному прокурору Юрию Чайке. Предполагалось, что предприниматели смогут вернуться под гарантии властей, что их не будут держать в СИЗО до судебного приговора. После возвращения Каковкина арестовали, но после вмешательства представителей Титова отпустили домой под обязательство о явке. В августе 2018 г. полиция объявила о прекращении уголовного дела Каковкина. Но уже в сентябре того же года дело было возобновлено по решению прокуратуры Ростова-на-Дону с тем же обвинением, рассказала «Ведомостям» адвокат предпринимателя Ольга Селихова.

По словам Селиховой, Каковкин – молодой программист, в 2015 г. работал директором компании ГРИФ, когда получил предложение от Баскакова взять взаймы 10 млн руб. под проценты. Между компаниями Каковкина и Баскакова был подписан договор займа, после чего Баскаков передал оговоренную сумму банковским переводом. Деньги поступили на счет компании Каковкина, но уже на следующий день были арестованы по постановлению суда. В результате Каковкин воспользоваться деньгами не мог, в течение двух лет они были арестованы, а затем вернулись обратно на счет, с которого были переведены. «Никому никакого ущерба причинено не было», – убеждена адвокат.

О невиновности Каковкина, по ее мнению, свидетельствует и срок, назначенный ему судом, – три года колонии, хотя следствие считало именно Каковкина организатором преступления. Приговор Баскакову, которого считали исполнителем, оказался гораздо строже, обращает внимание адвокат. Приговор Каковкину будет обжалован, жалоба уже подготовлена, сказала «Ведомостям» Селихова. По ее словам, после приговора Каковкин был арестован и сейчас находится в СИЗО.

Сам Каковкин на своей странице в Facebook 17 апреля 2019 г. писал, что благодаря Титову и общественному представителю бизнес-омбудсмена Дмитрию Григориади его дело в марте изучалось Генпрокуратурой, которая не нашла в его действиях нарушений. Представитель Генпрокуратуры не ответил на звонок «Ведомостей».

«Лондонский список» не индульгенция и оправдательного приговора участникам никто автоматом не гарантирует, данный вопрос в компетенции суда, – заявил «Ведомостям» Григориади. – Для нас главное, чтобы к заседанию суда фигурант списка подходил без прессинга в виде СИЗО, без давления, с возможностью максимально подготовиться и защититься, отстоять свою позицию с адвокатом. В ситуации с Каковкиным это условие было соблюдено». «Тем не менее такой строгий приговор в деле, в котором отсутствует ущерб, по обычному гражданскому спору между предпринимателями вызывает непонимание и обеспокоенность. Предприниматель не опасен для общества, спор носил гражданско-правовой характер, сам обвиняемый не нарушал возложенные на него процессуальные обязанности», – говорит Григориади. По его словам, он продолжит поддерживать Каковкина в апелляционной инстанции.

Приговор Каковкину – первый, связанный с лишением свободы, в то время как вернулись уже девять человек из «списка Титова», отмечает Григориади. По его словам, двое из вернувшихся получили условный срок, четыре дела прекращено, один был амнистирован, еще одно дело расследуется.