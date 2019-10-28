Судья незаконно подтвердил право ФСБ изымать декларацию об амнистии

Верховный суд дал шанс бизнесу защитить свои спецдекларации от ФСБ ЦОС ФСБ / ТАСС

Зампредседателя Верховного суда Владимир Давыдов пересмотрел решение об изъятии ФСБ декларации об амнистии капитала. Он отменил постановление судьи Верховного суда Александра Ботина, который ранее не нашел в этом нарушения законодательства. Речь идет об изъятии сотрудниками ФСБ спецдекларации при расследовании дела Валерия Израйлита, совладельца компании «Усть-Луга», строившей одноименный порт.

Ботин отказался передать жалобу адвокатов Израйлита в кассацию. Но доводы адвокатов Израйлита следует рассмотреть в суде первой инстанции, решил Давыдов. Такое постановление опубликовано на сайте Верховного суда.

Эксперты называли использование декларации в уголовном деле опасным прецедентом, подрывающим доверие к амнистии капитала. Тот, кто ею воспользуется, получит «твердые правовые гарантии, что его не будут таскать по различным органам, в том числе правоохранительным», обещал президент Владимир Путин в 2014 г. во время первого этапа амнистии. Изъятие силовиками и использование спецдекларации как доказательства по уголовному делу уже обсуждались на самом высоком уровне, знает федеральный чиновник, решено, что подобное не должно повториться и бизнес должен получить гарантии. «Этот эпизод докладывался президенту», – сказал «Ведомостям» пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Защита не направляла жалобу заместителю председателя Верховного суда. Но он вправе по собственной инициативе отменить отказное постановление судьи Верховного суда, уточняет Вадим Зарипов из «Пепеляев групп».

Теперь, после постановления Давыдова, адвокаты Израйлита вновь подадут ходатайство об исключении из дела доказательств – спецдекларации, документов и показаний, содержащих сведения из нее, пояснила «Ведомостям» одна из адвокатов Израйлита – Виктория Бурковская, партнер «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры».

Ранее адвокаты бизнесмена уже подавали такое ходатайство, но Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга его отклонил, посчитав, что, если Израйлиту инкриминированы преступления, на которые амнистия не распространяется, значит, закон о добровольном декларировании не применяется и декларацию можно использовать в качестве доказательства («Ведомости» знакомились с записью выступления судьи Анжелики Морозовой, предоставленной защитой). Так как ходатайство об исключении доказательств в ходе предварительного слушания было отклонено, скорее всего, суд даст оценку допустимости этих доказательств уже при вынесении приговора, считает Зарипов.

В начале октября прокурор во время слушаний в суде признал, что декларация была «излишне» включена в обвинительное заключение. В деле она останется, но суд не будет ее исследовать и строить на ней приговор, поясняла Бурковская. Тем не менее в качестве доказательств обвинение продолжает использовать показания и заключение специалиста ФНС по декларации, хотя по закону об амнистии использовать сведения из нее нельзя, обращает она внимание. Устное заявление представителей прокуратуры не дает гарантий, но может быть учтено судом при оценке доказательств на предмет их допустимости, говорит Зарипов.

Постановление зампредседателя Верховного суда – хороший повод для адвокатов подать повторное ходатайство об исключении спецдекларации как доказательства по уголовному делу, согласна партнер ФБК Галина Акчурина. Его повторное рассмотрение будет главным шансом государства восстановить доверие бизнеса к публичным гарантиям властей, считает она, но, если решение останется прежним, это приведет к подрыву доверия к государству и будет угрожать не только амнистии капитала, но и другим проектам, например налоговому мониторингу (предварительное согласование сделок в обмен на предоставление онлайн-доступа налоговикам к бухгалтерии).