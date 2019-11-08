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Суд отклонил рекордный иск бывшей жены Потанина к миллиардеру

Ведомости
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Высокий суд Лондона отклонил иск Наталии Потаниной, бывшей жены миллиардера Владимира Потанина, о разделе имущества, сообщает The Daily Mail. Потанина подала иск в августе, она хотела получить от бывшего супруга 5,8 млрд фунтов ($6,3 млрд). The Times и The Daily Telegraph писали, что это самая крупная сумма иска о разделе имущества за всю историю британских судов.

Представитель Потанина от комментариев отказался. «Ведомости» направили запрос представителю Потаниной.

По данным The Daily Mail, Потанина указала в иске, что при разводе получила только $41,5 млн, но заслуживает гораздо больших выплат из-за той роли, которую она сыграла в построении бизнес-империи ее бывшего мужа. При этом у нее на данный момент осталось только около $19 млн, поскольку Потанина помогала финансово сестре, которая живет в Москве и ухаживает за их пожилой матерью.

Вынося решение, судья отметил, что представленные доказательства свидетельствуют, что Потанина получила от бывшего мужа более $84 млн, а в дополнение к этому $7,3 млн на содержание ребенка. «Большинству людей показалось бы невероятным, что кто-то, получивший от $40 млн до $80 млн, может утверждать, что его разумные потребности не были удовлетворены», – отметил судья.

Российский Forbes оценивает состояние Потанина в $18,1 млрд, бизнесмен занимает шестое место в рейтинге российских миллиардеров.

Наталия и Владимир Потанины были женаты с 1983 по 2014 г. Потанина говорила, что развод стал для нее неожиданностью. Она требовала в московских судах признать ее право на 50% от долей бывшего мужа в «Норникеле» и «Интерросе», но проиграла. Потанина также инициировала судебный процесс на Кипре, но суд постановил, что претензии на имущество бизнесмена должны рассматриваться в России.

Новости СМИ2
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Политика
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Володин раскритиковал иностранные вывески на улицах Саратова

Ведомости
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время визита в Саратов раскритиковал англоязычные рекламные вывески на проспекте Кирова, сообщает издание «Версия Саратов». По его мнению, вывески должны быть выполнены в едином стиле, а все надписи должны быть выполнены на русском языке.

«Вот, видите — чиккен макнаггетс. Язык сломаешь!» — заявил Володин. Мэр Саратова Михаил Исаев согласился с Володиным и отметил, что вместо «бургер» следует употреблять словосочетание «котлета в хлебе». По словам спикера Госдумы, в городе необходимо разработать единый стиль для рекламных баннеров, который отражал бы историю Саратова. Это нужно «для самоидентификации, самоидентичности», пояснил Володин.

«Так страну можно потерять. Ай-ай-ай, богатеют здесь, а хотят быть англичанами и встречать утро в пабе», — заявил он.

Издание отмечает, что к визиту Володина местные чиновники начали готовиться заранее. В частности, на проспекте Кирова покрасили столб.

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Трамп заявил о желании побывать в Москве на параде Победы

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы побывать в Москве на параде Победы и рассматривает возможность приехать в столицу России 9 мая 2020 г. Об этом он сказал журналистам в Белом доме перед тем, как отправиться на мероприятия, связанные с его предвыборной кампанией. Слова президента приводят Reuters и ТАСС.

При этом Трамп отметил, что у него может не получиться приехать в Москву в мае из-за предвыборной кампании. В следующем году в США пройдут президентские выборы.

В конце июня помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин во время встречи с Трампом в Осаке на саммите G20 пригласил американского коллегу приехать в Москву 9 мая 2020 г., чтобы отметить 75-летний юбилей Победы.

Приглашение на памятные мероприятия также получит президент Украины Владимир Зеленский, сообщал Ушаков. Более десяти лидеров государств уже подтвердили свое участие в праздновании, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон, а также лидеры Индии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Сербии, Белоруссии, Армении, Молдавии и других стран СНГ.

Как охраняли парад Победы на Красной площади в 2019 году

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Экономика
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Оператор мусорной реформы недоволен изменениями тарифов на отходы

Ведомости
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Российский экологический оператор (РЭО) не согласился с новым подходом правительства к определению единого тарифа для мусорных операторов. Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-служба РЭО.

Ранее стало известно, что правительство подготовило постановление, уточняющее правила единого тарифа для мусорных операторов. Документ, в частности, определяет правила расчета затрат на амортизацию и объясняет, как определять расчетную предпринимательскую прибыль: без учета расходов на плату за негативное воздействие на окружающую среду. Федеральная антимонопольная служба ожидает, что новый подход в ближайшее время позволит снизить тарифную нагрузку на население и компании.

РЭО не согласен с тем, как предлагается определять расчетную предпринимательскую прибыль, говорится в сообщении оператора. «Де-факто это решение снижает рентабельность компаний, работающих в сфере обращения с отходами, с 5 до 4%, в подавляющем большинстве случаев эти денежные средства могли быть реинвестированы в отрасль», – пояснил РЭО.

Другие изменения, которые содержатся в постановлении, по мнению оператора, носят технический характер, многие вопросы так и остались нерешенными.

Россия с 2019 г. перешла на новую систему обращения с отходами: регионы утвердили схемы, описывающие, как собирать мусор и что с ним делать, и выбрали отвечающих за это операторов (у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя отсрочка до 2022 г.). Тарифы для потребителей из-за этого выросли на 5,6% в среднем. После того как президент Владимир Путин призвал сдерживать рост тарифов, их начали пересматривать.

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Финансы
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В работе сервиса «Сбербанк онлайн» произошел сбой

Ведомости
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В работе мобильного приложения Сбербанка и сервиса «Сбербанк онлайн» произошел сбой, свидетельствуют данные сайта Downdetector. Жалобы от пользователей стали поступать около 16 часов по Москве. Большинство клиентов сообщают, что не могут войти в систему, остальные жалуются на сбой в работе всех сервисов кредитной организации и невозможность перевести деньги.

Согласно карте сбоев, больше всего жалоб на момент публикации поступало от пользователей из Москвы, Самары, Нижнего Новгорода, Краснодара, Санкт-Петербурга и других городов европейской части России. Сбой также затронул клиентов в Сибири – Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Новокузнецке и Кемерове.

Сбербанк подтвердил информацию о сбое. В ответ на жалобы пользователей в Twitter банк ответил, что специалисты уже работают над решением проблемы. О причинах технических неполадок не сообщается.

Пресс-служба Сбербанка уточнила «Интерфаксу», что сбой также коснулся банкоматов и некоторых отделений банков. В частности, трудности могут возникать при проведении операций со вкладами, отметила кредитная организация.

Ранее в пятницу Сбербанк заявил, что создал самый мощный в России суперкомпьютер. Он разрабатывался совместно с американской Nvidia и был назван Christofari в честь первого клиента Сберкассы Николая Кристофари. По словам представителя Сбербанка, этот суперкомпьютер занимает 29-е место в мире по мощности и 7-е в Европе.

Предыдущий масштабный сбой в работе сервисов Сбербанка был зафиксирован 11 октября.

Новости СМИ2
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Бизнес
Новости

Deloitte подала в суд на крупнейший порт России

Ведомости
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Cтруктура Deloitte (ООО «Делойт консалтинг») подала иск в Арбитражный суд Москвы к ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП), следует из картотеки арбитражных дел. Сумма исковых требований составила 7,25 млн руб.

Суть требований не раскрывается. «Ведомости» направили запрос в НМТП. В пресс-службе Deloitte «Интерфаксу» заявили, что не комментируют деятельность действующих и бывших клиентов компании.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», «Делойт консалтинг» и НМТП в 2017 г. заключили два контракта – на разработку корпоративной стратегии НМТП до 2025 г. и на консультационные услуги по разработке рекомендаций для трансформации модели управления НМТП. Сумма первого контракта составила 45 млн руб., второго – 13,7 млн руб.

НМТП – крупнейший портовый оператор в России. Почти 61% порта напрямую и через дочерние компании принадлежит «Транснефти», еще 20% – государству.

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Политика
Новости

Суд Австрии отпустил под залог бывшего чиновника Минкультуры России

Ведомости
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Суд Вены отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры об аресте бывшего руководителя департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Бориса Мазо и выпустил его под залог в 25 000 евро. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс».

«Одним из условий залога является запрет на выезд из Австрии на время суда», – сообщили «Интерфаксу» в суде. Мазо также обязали постоянно быть на связи с судом и проживать по своему адресу в Вене. Представитель суда пояснила, что решение касается только меры пресечения в отношении экс-чиновника, решение о его экстрадиции в Испанию будет приниматься позднее.

Ранее испанская полиция сообщила о задержании в Австрии бывшей жены и сына бывшего сотрудника Минкультуры России. Задержание Мазо проходило не по запросу России, хотя в прошлом году он был объявлен в международный розыск с целью задержания и выдачи, говорил источник ТАСС в российских силовых структурах. Он уточнял, что Австрия не уведомляла Россию о задержании бывшего чиновника Минкультуры.

Как считают европейские правоохранительные органы, россиянин может быть причастен к отмыванию денег путем покупки дорогостоящей недвижимости в Марбелье. При этом деньги, на которые она была приобретена, могли быть получены в результате преступлений в России. Осведомленный источник «Интерфакса» рассказал, что претензии к Мазо и его семье, в частности, связаны с особняком в Испании стоимостью более 4 млн евро.

Недвижимость
Новости

Суд признал банкротом застройщика жилого комплекса Sky House в Москве

Ведомости
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Арбитражный суд Московской области признал банкротом ООО «Олтэр», застройщика проблемного жилого комплекса Sky House в центре столицы. Об этом сообщила пресс-служба Москомстройинвеста. В компанию назначен конкурсный управляющий.

Элитный ЖК Sky House на Мытной улице строится уже более десять лет – с 2008 г. «Олтэр», аффилированный с Moscitygroup Павла Фукса, планировал ввести жилье в 2011 г. Среди покупателей квартир в Sky House – семья экс-губернатора Тульской области и основателя сети «Седьмой континент» Владимира Груздева, борец смешанных единоборств Федор Емельяненко, писало «РИА Новости». Всего у ЖК около 400 дольщиков.

В конце 2018 г. против девелопера долгостроя завели уголовное дело. В октябре суд санкционировал заочный арест Фукса по обвинению в мошенничестве.

Обязательства завершить строительство Sky House в 2019 г. на себя взяла Capital Group. До конца осени она планирует закончить обследование и тестирование внутренних инженерных систем жилых корпусов для определения сроков завершения строительства.

Бизнес
Новости

Росавиация разрешила Red Wings летать из «Жуковского» в девять городов Китая

Ведомости
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Росавиация выдала допуски авиакомпании Red Wings на полеты из подмосковного аэропорта «Жуковский» в девять городов Китая, следует из материалов ведомства. Перевозчик сможет выполнять по одному рейсу в неделю в Тайюань, Нанкин, Чженчжоу, Цзинань, Шицзячжуань, Гуаньчжоу, Хефей, Ханчжоу, Фучжоу и обратно.

Кроме того, Red Wings получила допуски на полеты из Санкт-Петербурга в Гуаньчжоу (один раз в неделю), Ханчжоу (три раза в неделю), Фучжоу (один раз в неделю). Авиакомпании также разрешено летать из Казани и Екатеринбурга в Стамбул по два раза в неделю и столько же рейсов выполнять из «Жуковского» в Рим.

Разрешение на полеты из Москвы в Китай также получили авиакомпании Nordstar (Тайюань, два раза в неделю), I Fly (Наньтун, два раза в неделю) и Azur Air (Инчуань, два раза в неделю). Помимо этого I Fly будет два раза в неделю летать из Петербурга в Чженчжоу. Рейс из «Жуковского» в Сиань будут каждый день выполнять «Уральские авиалинии».

Ранее источники рассказывали «Ведомостям», что Red Wings рассматривает возможность сделать аэропорт «Жуковский» базовым для нескольких дальнемагистральных лайнеров. Сейчас в парке авиакомпании 12 среднемагистральных Airbus 320/321, в январе – августе она перевезла 2,1 млн человек. Компания специализируется на регулярных перелетах из Москвы («Домодедово»), по заказу туроператоров активно летает в Сочи, Симферополь и Анталью из Москвы и регионов. Ранее дальнемагистральные лайнеры Red Wings не эксплуатировала. Для полетов из «Жуковского» рассматриваются Airbus 330 или Boeing 777, говорят собеседники «Ведомостей».

Появление новых рейсов из Москвы и Петербурга во второстепенные города Китая приведет к росту числа китайских туристов. Китай уже занимает первое место среди иностранных государств по количеству въездных туристов в Россию. В 2017 г. Россию, по данным ФСБ, посетили 2 млн граждан этой страны.

Политика
Новости

Ученый совет ВШЭ рекомендовал Гусейнову публично извиниться за пост в Facebook

Ведомости
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Комиссия Ученого совета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) рекомендовала преподавателю факультета гуманитарных наук, филологу Гасану Гусейнову публично извиниться за его высказывание о русском языке, которое он ранее опубликовал на своей странице в Facebook. Об этом говорится в протоколе заседания комиссии Ученого совета.

В комиссию входили восемь человек. Среди них были, к примеру, профессора Олег Воскобойников и Константин Поливанов. Комиссия пришла к выводу, что Гусейнов спровоцировал агрессивную реакцию общественности, обиду и непонимание со стороны многих людей. Гусейнов уже отреагировал на решение университетской комиссии. По его словам, он высказывался как частное лицо, а не как сотрудник ВШЭ. «Такая парадоксальная ситуация. Кому я должен приносить публично извинения? Перед кем я должен публично извиниться? Перед людьми, которые не понимают русского языка, не понимают того, что я сказал, и возводят на меня напраслину?», – сказал он агентству «Москва».

29 октября Гусейнов на своей странице в Facebook обратил внимание на отсутствие в Москве прессы на иностранных языках. Он написал, что в Москве, «где живут сотни тысяч кыргызов, украинцев, татар и немцев», нет прессы на иностранных языках, «кроме того убогого, клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна».

Пост вызвал широкий общественный резонанс и позже был удален. Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов сказал, что не согласен с профессором. Он отметил, что Гусейнов как филолог должен был более спокойно относиться к проблеме «наступления новояза и загрязнения русского языка». Ректор подчеркнул, что преподаватель университета в соцсетях должен учитывать, как его поведение отразится на репутации коллег. Позже Гусейнов пояснил, что имел в виду не сам русский язык, а то, как над ним «издеваются носители, в том числе журналисты, политики и сотрудники правоохранительных органов». По его словам, русский язык прекрасен, но сейчас ему не повезло, потому что «на нем говорят болваны», сообщал телеканал «360».

Гасан Гусейнов – доктор филологических наук. Он работает во ВШЭ с 2012 г.

Экономика
Новости

Власти Кипра назвали причину отзыва «золотых паспортов»

Ведомости
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Причиной того, что власти Кипра решили лишить гражданства 26 иностранцев, в том числе девять россиян, стали ордеры на арест. Об этом заявил кипрский министр внутренних дел Константинос Петридис, передает Cyprus Mail.

По его словам, процесс отзыва был запущен не раньше, чем против этих людей был выписан ордер на арест по линии Интерпола или властями их стран. Девять инвесторов и их родственники, которых это коснулось, получили гражданство в период с 2012 по 2017 г., отметил Петридис.

Власти Кипра не могут просто так отозвать гражданство – сначала им надо доказать, что это правомерно, сказал также министр. Он добавил, что по некоторым случаям в настоящее время начался сбор информации, по другим была запрошена информация из-за рубежа.

Количество людей, у которых будут отозваны паспорта, может увеличиться, констатировал также Петридис.

Петридис объявил о решении властей Кипра отозвать гражданства 26 иностранцев, получивших так называемые «золотые паспорта» за инвестиции в страну, 6 ноября.

Cyprus Times писала, что это коснулось девяти россиян, пяти китайцев, одного иранца, одного малазийца, двух кенийцев и восьми граждан Камбоджи. Эти данные официально не подтверждали. Среди россиян, получивших гражданство Кипра за инвестиции, – Олег Дерипаска, ранее контролировавший UC Rusal, и бывший совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев.

Технологии
Новости

Apple разместила зеленые облигации на 2 млрд евро

Ведомости
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Apple разместила так называемые зеленые облигации в европейской валюте со сроком погашения 6 и 12 лет, сообщает газета Financial Times. Вырученные от их продаж 2 млрд евро компания потратит на разработку энергоэффективных продуктов, пригодных для последующей переработки, а также на сокращение углеродных выбросов у своих поставщиков.

Компания пообещала ежегодно публиковать отчет о том, как она использует доходы от зеленых облигаций, а также оценку сокращения выбросов.

Apple претендует на звание крупнейшего в США корпоративного эмитента зеленых облигаций, отмечает издание. В 2017 г. она собрала $1 млрд на выпуске таких бумаг, в 2016 г. – $1,5 млрд.

Уже сейчас почти вся энергия, используемая на принадлежащих Apple объектах во всем мире, вырабатывается с помощью возобновляемых источников. Корпорация также призывает своих поставщиков как можно шире использовать зеленую энергию и минимизировать воздействие на среду.

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