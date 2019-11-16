Билл Гейтс впервые за два года возглавил рейтинг богатейших людей мира

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые более чем за два года возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Bloomberg, обогнав основного акционера Amazon Джеффа Безоса. На момент публикации состояние Гейтса оценивалось в $110 млрд, у Безоса было на $1 млрд меньше. На третьем месте в списке миллиардеров председатель и гендиректор холдинга Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно с состоянием в $103 млрд.