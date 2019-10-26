Microsoft обошел Amazon в борьбе за военный контракт на $10 млрд

Финансы

Новости

Банк Дом.РФ уменьшит ставки по ипотеке после снижения ключевой ставки ЦБ

Банк Дом.РФ (ипотечный портфель – более 100 млрд руб.) с 28 октября снижает ставки основных ипотечных кредитов, сообщил представитель банка. Ставки кредитов на покупку строящегося и готового жилья, а также на рефинансирование кредитов уменьшатся на 0,2 процентного пункта (п. п.).

Базовая ставка на покупку жилья на первичном рынке составит 8,7%, а минимальная ставка по программе «Новостройка» – 8,3% годовых (для зарплатных клиентов, а также тех, кто оформил кредит более чем на 8 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге и более 4 млн руб. – в регионах). Приобрести жилье на вторичном рынке можно будет по ставке от 8,8%, а рефинансировать действующий ипотечный кредит – от 8,5% годовых. Клиентам, уже получившим одобрение банка, кредиты тоже будут выданы по новым ставкам.

«Ипотека – один из главных приоритетов розничного бизнеса банка, и мы стремимся создать максимально комфортные условия для людей при решении жилищного вопроса. Снижение стоимости фондирования на рынке позволяет последовательно повышать доступность ипотечных кредитов, а значит, и покупки жилья населением», – передал через пресс-службу зампред правления банка Данила Литвинов.

Последний раз Дом.РФ снижал ставки по ипотеке 1 октября – тогда базовая ставка опустилась на 0,8 п. п. до 8,9%. Одновременно снизили ставки и другие крупные ипотечные игроки: Сбербанк, Альфа-банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк опустили ставки ипотечных кредитов на 0,3–0,8 п. п.

ЦБ в пятницу снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б. п.) до 6,5%. Регулятор снизил ставку четвертый раз с начала года, но впервые так резко – три предыдущих раза ставка снижалась на 25 б. п.

Снижение ключевой ставки создает предпосылки для нового изменения ставок на рынке ипотеки, считает главный аналитик «Росбанк Дом» Наталья Ващелюк. Минимальные ставки по ипотечным кредитам банки предлагали летом 2018 г., когда ключевая ставка составляла 7,25% – на 0,75 п. п. выше, чем сейчас, напоминает она, При этом пока, по оценке Ващелюк, на долю банков, чьи ставки по ипотеке все еще выше тех минимумов, приходится более трети ипотечных кредитов на рынке. «Следовательно, на рынке ипотеки есть потенциал для снижения ставок, при реализации которого средняя ставка предложения до конца года может снизиться на 30–50 б. п. и в 2020 г. рынок ипотеки с высокой вероятностью войдет с рекордно низкими процентными ставками», – заключает она.