Акции «Яндекса» подорожали на 9% на американской бирже
Акции «Яндекса» на открытии американском биржи Nasdaq (17:00 мск) в понедельник, 18 ноября, подорожали почти на 9%, капитализация компании выросла почти до $11,7 млрд. На Nasdaq торгуется почти 85% акций «Яндекса» класса A.
На Мосбирже акции «Яндекса» на 17:46 мск подорожали на 10,01% до 2494 руб.
В понедельник, 18 ноября, «Яндекс» объявил о создании специального фонда, которому компания планирует передать часть управленческих функций. «Яндекс» будет согласовывать с ним консолидацию 10% и более своих акций, передачу существенной интеллектуальной собственности, а также персональных данных пользователей. Кроме того, фонд сможет временно отстранять гендиректора российского «Яндекса». Организацию зарегистрируют в офшоре в Калининграде. В совет директоров фонда войдут ректоры пяти крупных российских университетов, три независимых директора от Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Школы управления «Сколково» и Фонда поддержки 57-й школы в Москве, а также три топ-менеджера «Яндекса»: сооснователь компании Аркадий Волож, управляющий директор Тигран Худавердян и гендиректор ООО «Яндекс» Елена Бунина.
Новую схему управления компанией согласовали с администрацией президента, первые лица государства ее одобрили, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к акционерам «Яндекса». Он добавил, что Кремль принимал участие в разработке новых правил. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, администрация президента не согласовывала изменения в управлении «Яндексом» и такое согласование не требовалось. После новости об изменении структуры компании ее акции на торгах на Московской бирже (10.44 мск) подорожали на 5,1% до 2383 руб. по сравнению с уровнем предыдущего закрытия. Максимальный рост котировок был зафиксирован в первые минуты торгов, он составлял 5,9%, стоимость акций была на уровне 2400 руб.
18 ноября Горелкин сообщил в своем Telegram-канале, что отзовет законопроект об ограничении доли владения или контроля иностранцами «существенных информационных ресурсов» в России. Летом депутат предлагал установить максимальный размер доли для иностранцев на уровне 20%. Инвесторы восприняли поправки негативно. После первого публичного обсуждения законопроекта в Госдуме «Яндекс» потерял $1,5 млрд капитализации. Во время обсуждения чиновники заявляли, что «Яндексу» необходимо заботиться не только о собственном бизнесе, но и о государственных интересах. Решение отозвать законопроект депутат объяснил планами доработать поправки с учетом отзыва правительства, которое предложило ввести ограничение для иностранного владения значимыми интернет-ресурсами в 49% вместо 20%.