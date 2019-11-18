Акции «Яндекса» подорожали на 9% на американской бирже

Новую схему управления компанией согласовали с администрацией президента, первые лица государства ее одобрили, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к акционерам «Яндекса». Он добавил, что Кремль принимал участие в разработке новых правил. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, администрация президента не согласовывала изменения в управлении «Яндексом» и такое согласование не требовалось. После новости об изменении структуры компании ее акции на торгах на Московской бирже (10.44 мск) подорожали на 5,1% до 2383 руб. по сравнению с уровнем предыдущего закрытия. Максимальный рост котировок был зафиксирован в первые минуты торгов, он составлял 5,9%, стоимость акций была на уровне 2400 руб.