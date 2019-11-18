Топ-менеджер Сбербанка назвал Apple Card «очередной кредиткой»

Во время конференции CNBC East Tech West в китайском Гуанчжоу топ-менеджер попросил присутствующих привести ему пример крупной беспрецедентной инновации в потребительском банкинге. Чтобы объяснить свою позицию, Рафаловский привел в пример итальянскую еду. По его словам, хорошие и плохие заведения используют одни и те же ингредиенты и рецепты. «Как внедрять инновации, если все пользуются одними и теми же ингредиентами? Что сделает ваш продукт лучше продуктов конкурентов?» – поинтересовался топ-менеджер, отметив, что финансовые учреждения должны сфокусироваться на «пересечении финансовых и нефинансовых сервисов» и поставить клиента в центр процесса развития продукта.