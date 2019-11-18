Топ-менеджер Сбербанка назвал Apple Card «очередной кредиткой»
Исполнительный вице-президент и руководитель блока «Технологии» Сбербанка Давид Рафаловский заявил, что виртуальная кредитная карта Apple Card не представляет собой ничего особенного, сообщает CNBC. По словам Рафаловского, «это очередная кредитная карта, у которой мало инновационных функций».
Во время конференции CNBC East Tech West в китайском Гуанчжоу топ-менеджер попросил присутствующих привести ему пример крупной беспрецедентной инновации в потребительском банкинге. Чтобы объяснить свою позицию, Рафаловский привел в пример итальянскую еду. По его словам, хорошие и плохие заведения используют одни и те же ингредиенты и рецепты. «Как внедрять инновации, если все пользуются одними и теми же ингредиентами? Что сделает ваш продукт лучше продуктов конкурентов?» – поинтересовался топ-менеджер, отметив, что финансовые учреждения должны сфокусироваться на «пересечении финансовых и нефинансовых сервисов» и поставить клиента в центр процесса развития продукта.
В ходе пресс-конференции Рафаловский заявил, что крупные технологические компании могут стать главной угрозой для традиционных банков. По его мнению, финансовым учреждениям необходимо создавать собственные инновационные продукты. В противном случае они окажутся позади технологических корпораций. «В конечном счете многие финансовые организации, включая нашу, объявляют себя технологическими компаниями, – подчеркнул он.
Apple Card – виртуальная карта, работающая через сервис Apple Pay. Она доступна для пользователей в США с августа 2019 г.