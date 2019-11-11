Пользователи Apple Card заявили о дискриминации женщин при выдаче кредитов
Пользователи кредитных карт Apple заподозрили компанию и банк Goldman Sachs, выступающий партнером Apple Card, в дискриминации женщин. Департамент финансовых услуг Нью‑Йорка, выполняющий роль финансового регулятора, начал расследование и запросил у банка информацию о работе алгоритмов, формирующих кредитные линии клиентов, сообщает ВВС.
Программист Дэвид Ханссон написал твит о том, что Apple Card предоставила его супруге худшие условия кредита, чем ему, несмотря на то что ее кредитная история лучше. Его сообщение набрало более 8500 репостов и вызвало большой резонанс. К дискуссии присоединился сооснователь Apple Стив Возняк, который сказал, что у него и его жены сложилась такая же ситуация. Многие другие пользователи также приводили в пример ситуации, когда женщины, которые зарабатывают больше, чем их мужья, не могли увеличить кредитный лимит Apple Card, а их супруги легко получали новые займы. Позже Ханссон сообщил, что после его постов банк увеличил кредитный лимит для его жены, не попросив никаких документов.
В официальном аккаунте Goldman Sachs в Twitter отметили, что банк серьезно относится к обвинениям в сексизме и любой дискриминации. Там пообещали проверить информацию пользователей соцсети.
Apple Card – виртуальная карта, работающая через сервис Apple Pay. Она доступна для пользователей в США с августа 2019 г.