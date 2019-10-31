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Apple приобрела бренд AirTag у компании из Зеленограда

Российская группа компаний ISBC, зарегистрированная в Зеленограде, продала Apple свой торговый знак AirTag, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки. Под этим брендом выпускались гаджеты с RFID-метками Например, брелоки, которые использовались для доступа в офисы, и мероприятия. Также этот гаджет можно использовать как платежное средство, записав на него данные банковской карты.

Издание указывает, что Apple будет производить под брендом AirTag устройства для отслеживания предметов. На сайте ISBC сообщается о продаже товарного знака AirTag, но детали сделки не раскрываются. В компании выразили уверенность, что будущее товарного знака AirTag «будет ярким и вскоре весь мир узнает и полюбит новый продукт под этим названием».

Apple пока не анонсировала выпуск устройств под маркой AirTag. Однако издание 9to5mac обнаружило упоминание AirTag в коде октябрьского обновления операционной системы iOS 13.2. Там содержатся данные о сопряжении нового устройства со смартфоном. Устройство будет представлять собой небольшую RFID-метку, которую можно будет прикрепить к любому предмету и отследить его через приложение.

Ранее сообщалось, что Apple отчиталась о рекордном росте выручки по итогам IV квартала – до $64 млрд. Компания готовится к запуску нового стримингового сервиса и указывает на значительный рост доходов в сегменте услуг, который включает в себя музыку, цифровые платежи и программные продукты.