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Apple отчиталась о рекордно высокой выручке

Компания Apple отчиталась о рекордном росте выручки по итогам IV квартала – до $64 млрд (рост на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), сообщается на сайте компании. Чистая прибыль сократилась на 4% по сравнению с прошлым годом – до $13,7 млрд. IV финансовый квартал завершился 28 сентября.

Apple готовится к запуску нового стримингового сервиса и указывает на значительный рост доходов в сегменте услуг, который включает в себя музыку, цифровые платежи и программные продукты, а также в сегменте аксессуаров. Гендиректор компании Тим Кук отметил, что Apple показала лучший прирост доходов за IV финансовый квартал.

Кук уточнил, что выручка только от предоставления услуг Apple в IV квартале достигла рекордных $12,5 млрд, что составляет 19,5% всей выручки. Начисления дивидендов акционерам за квартал превысили $21 млрд. Компания прогнозирует, что выручка в I квартале 2020 г. составит $85,5–89,5 млрд.

В сентябре Apple представила три новых iPhone – iPhone 11, а также iPhone 11 Pro и его увеличенную версию, которая названа iPhone 11 Pro Max. iPhone 11 – бюджетный гаджет, наследник прошлогодней модели iPhone XR. У смартфона Retina дисплей с диагональю 6,1 дюйма, а также две камеры, одна из которых широкоугольная.