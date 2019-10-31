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Apple отчиталась о рекордно высокой выручке

Ведомости
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Компания Apple отчиталась о рекордном росте выручки по итогам IV квартала – до $64 млрд (рост на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), сообщается на сайте компании. Чистая прибыль сократилась на 4% по сравнению с прошлым годом – до $13,7 млрд. IV финансовый квартал завершился 28 сентября.

Apple готовится к запуску нового стримингового сервиса и указывает на значительный рост доходов в сегменте услуг, который включает в себя музыку, цифровые платежи и программные продукты, а также в сегменте аксессуаров. Гендиректор компании Тим Кук отметил, что Apple показала лучший прирост доходов за IV финансовый квартал.

Кук уточнил, что выручка только от предоставления услуг Apple в IV квартале достигла рекордных $12,5 млрд, что составляет 19,5% всей выручки. Начисления дивидендов акционерам за квартал превысили $21 млрд. Компания прогнозирует, что выручка в I квартале 2020 г. составит $85,5–89,5 млрд.

В сентябре Apple представила три новых iPhone – iPhone 11, а также iPhone 11 Pro и его увеличенную версию, которая названа iPhone 11 Pro Max. iPhone 11 – бюджетный гаджет, наследник прошлогодней модели iPhone XR. У смартфона Retina дисплей с диагональю 6,1 дюйма, а также две камеры, одна из которых широкоугольная.

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Финансы
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Продажа турецкого Denizbank сократила прибыль Сбербанка на 73 млрд рублей

Ведомости
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В третьем квартале года Сбербанк получил более 230 млрд. руб. чистой прибыли от своей продолжающейся деятельности, следует из финансовой отчетности, опубликованной на сайте банка. Однако с учетом эффекта от продажи турецкого Denizbank прибыль Сбербанка составила 156,1 млрд. руб.

Как поясняется в пресс-релизе банка, на результаты квартала повлиял убыток в размере 73,3 млрд руб., полученный из-за курсовых разниц и уплаты налога на прибыль при продаже турецкой «дочки». Таким образом, чистая прибыль оказалась на 31,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За девять месяцев текущего года Сбербанк получил 633 млрд руб. прибыли (-3,4%).

При этом после продажи Denizbank достаточность базового капитала Сбербанка выросла на 123 базисных пункта, отметил зампред правления Александр Морозов.

Сбербанк продал свою турецкую «дочку» в конце июля, покупателем 99,85% структуры выступил Emirates NBD Bank PJSC. Сбербанк выручил от сделки 170,7 млрд руб.

Решение продать Denizbank было связано с европейскими санкциями, объяснял президент Сбербанка Герман Греф. Из-за ограничений банк не мог получать дивиденды от турецкой «дочки», финансировать ее, привлекать деньги с турецкого рынка. Это делало Denizbank неконкурентоспособным, отмечал Греф.

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Apple приобрела бренд AirTag у компании из Зеленограда

Ведомости
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Российская группа компаний ISBC, зарегистрированная в Зеленограде, продала Apple свой торговый знак AirTag, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки. Под этим брендом выпускались гаджеты с RFID-метками Например, брелоки, которые использовались для доступа в офисы,  и мероприятия. Также этот гаджет можно использовать как платежное средство, записав на него данные банковской карты. 

Издание указывает, что Apple будет производить под брендом AirTag устройства для отслеживания предметов. На сайте ISBC сообщается о продаже товарного знака AirTag, но детали сделки не раскрываются. В компании выразили уверенность, что будущее товарного знака AirTag «будет ярким и вскоре весь мир узнает и полюбит новый продукт под этим названием».

Apple пока не анонсировала выпуск устройств под маркой AirTag. Однако издание 9to5mac обнаружило упоминание AirTag в коде октябрьского обновления операционной системы iOS 13.2. Там содержатся данные о сопряжении нового устройства со смартфоном. Устройство будет представлять собой небольшую RFID-метку, которую можно будет прикрепить к любому предмету и отследить его через приложение.

Ранее сообщалось, что Apple отчиталась о рекордном росте выручки по итогам IV квартала – до $64 млрд. Компания готовится к запуску нового стримингового сервиса и указывает на значительный рост доходов в сегменте услуг, который включает в себя музыку, цифровые платежи и программные продукты.

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Стиль жизни
Новости

Мединский раскритиковал фильм «Джокер»

Ведомости
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Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет. Если бы этот фильм производился в России, то он не получил бы поддержки в Минкультуры, добавил Мединский.

«Я редко высказываю личное мнение о произведениях искусства – вроде как это неправильно, с моей точки зрения. При обращении в Минкультуры у этого фильма не было бы ни одного шанса на поддержку. Не понравился мне», – заявил министр в интервью «Авторадио».

По словам Мединского, после выхода «Джокера» в прокат в Минкультуры стали обращаться люди с вопросом, почему фильм не был запрещен к показу в России. «Я спрашиваю: "А на каком основании?" Кому-то нравится, кому-то – нет, кто-то видит пропаганду зла, кто-то – добра», – сказал Мединский. Он отметил, что есть перечень критериев, по которым фильмы могут быть запрещены, а все остальное разрешено.

У самого Мединского, по его словам, «Джокер» вызвал негативные эмоции. Министр рассказал, что раньше смотрел «другие марвеловские комиксы» минут по 10, но они такого негатива не вызывали.

Фильм американского режиссера Тодда Филлипса «Джокер», завоевавший главную награду Венецианского кинофестиваля, вышел в прокат в России 3 октября. Он рассказывает историю становления главного злодея из комиксов DC (главный конкурент Marvel). Главную роль в картине исполнил Хоакин Феникс, известный по фильмам «Гладиатор», «Знаки» и «Братья Систерс». Филлипс наиболее известен по фильму «Мальчишник в Вегасе», который стал обладателем «Золотого глобуса» в 2010 г.

Какие фильмы не разрешили показать в России

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Технологии
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Счетная палата обнаружила вывод средств на поддержку кино в офшоры

Ведомости
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Система государственной поддержки отечественного кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании, говорится в бюллетене Счетной палаты. Первым на него обратил внимание РБК.

Отмечается, что в 2017–2019 гг. на поддержку кинематографии из российского бюджета было выделено 22,8 млрд руб. Основная часть этих средств – 78,6%, или 17,9 млрд руб., – пошла на производство национальных фильмов.

Счетная палата указывает, что в состав экспертных советов, отбирающих фильмы для финансирования, входят представители киносообщества, являющиеся при этом крупнейшими получателями субсидий. По мнению контрольного ведомства, это создает риски финансирования из бюджета аффилированных проектов. Также аудиторы считают, что метод отбора заявок надо изменить – сейчас провалы предыдущих картин авторов в прокате не учитываются при распределении субсидий.

Кроме того, аудиторы проанализировали пять реестров документов с отчетностью о расходовании субсидий и выяснили, что средства зачастую перечисляют на счета кинокомпаний, не обязанных предоставлять отчет. До 60% от сметной стоимости российских фильмов были направлены либо в зарегистрированные на Кипре компании, либо в российские организации со штатом ‪от одного до девяти‬ сотрудников.

Ранее «Ведомости» выяснили, что более половины фильмов, профинансированных с 2015 г. Министерством культуры, зрители в кинотеатрах почти не смотрели.

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Политика
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Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7

Ведомости
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Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7, сообщается на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.

Как отмечается в резолюции, Россия не должна принимать участия в саммитах G7 до тех пор, пока она «не будет уважать территориальную целостность соседей» и придерживаться «стандартов демократических обществ».

Президент США Дональд Трамп в августе заявлял, что Россию целесообразно вновь допустить к переговорам в рамках G7. Он пообещал пригласить президента России Владимира Путина на встречу в 2020 г. Эту идею также поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что многие вопросы международной повестки эффективнее решать в формате G20, поэтому возвращение в G7 не является самоцелью для России.

В G7 входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия. Формат «большой семерки» появился в 1976 г., в 1997 г. к нему присоединилась Россия, и он стал называться G8. В марте 2014 г. из-за событий на Украине западные участники объединения приняли решение вернуться к формату «семерки».

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Технологии
Новости

Twitter запретит всю политическую рекламу

Ведомости
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Twitter решил запретить публиковать политическую рекламу, написал на своей странице в соцсети основатель компании Джек Дорси. Ограничение начнет действовать 22 ноября.

Интернет-реклама – мощный и эффективный инструмент для коммерческих рекламодателей, но она создает риски для политики, так как может быть использована для влияния на избирателей, что отразится на жизни миллионов людей, поясняет Дорси. Политическая идея должна зарабатывать подписки и ретвиты, а не покупать их, считает он: «Мы видели, как многие общественные движения достигли огромных масштабов без политической рекламы. Я верю, что это будет только расти».

Ранее Twitter уже запрещал размещать политическую рекламу в Канаде до завершения выборов в парламент. В августе компания запретила публиковать рекламу государственным СМИ, а также использовать платное размещение публикаций.

Facebook также рассматривал возможность запрета политической рекламы, но соцсеть решила отказаться от этой идеи. При этом сотрудники компании направили руководству письмо, в котором выразили недовольство политикой Facebook в отношении политической рекламы.

Технологии
Новости

Reuters узнал о планах Alibaba провести листинг в Гонконге в ноябре

Ведомости
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Китайский интернет-гигант Alibaba планирует размещение акций в Гонконге уже в ноябре, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их информации, Alibaba может провести листинг на Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd вскоре после Всемирного дня шопинга 11 ноября (в этот день в Китае отмечается аналогичный праздник – День холостяка), в конце ноября или в начале декабря.

По данным Reuters, Alibaba рассчитывает привлечь от $10 млрд до $15 млрд. По информации источников, планы компании относительно листинга по-прежнему зависят от рыночных условий.

В конце мая Bloomberg со ссылкой на источники передал, что Alibaba собирается продать акции на $20 млрд на бирже Гонконга. Компания планирует подать заявку во втором полугодии 2019 г., отмечали источники. За счет нового листинга компания хочет диверсифицировать источники привлечения финансирования и повысить ликвидность акций, писало агентство. Позже, 21 августа, Reuters со ссылкой на источники сообщил о решении Alibaba отложить листинг в Гонконге из-за протестов, продолжающихся третий месяц подряд.

В 2014 г. Alibaba привлек за счет размещения акций на Нью-Йоркской бирже (NYSE) $25 млрд, что стало крупнейшим IPO в мире. В 2018 г. акции компании на NYSE подешевели на 22%.

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Политика
Новости

СБУ сообщила о задержании «агента ФСБ»

Ведомости
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Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Черкасской области местного жителя при получении секретных материалов украинской оборонной сферы, говорится на сайте ведомства. Задержанного СБУ называет агентом ФСБ, который был завербован ранее на территории России. По информации ведомства, украинец согласился сотрудничать с российской службой за деньги. Личность задержанного не раскрывается.

«Для получения документов с ограниченным доступом агент российской спецслужбы устанавливал контакты с военнослужащими Вооруженных сил Украины. Для передачи собранных сведений российские кураторы предоставили агенту специальное техническое средство со встроенной камерой и "отработали" каналы связи», – отмечается в сообщении.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК Украины (госизмена). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Политика
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Суд арестовал нового фигуранта «московского дела»

Ведомости
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Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца нового фигуранта «московского дела» Павла Новикова, передает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

Следователь, выступая на заседании, заявил, что Новиков признал вину. Вина обвиняемого подтверждается и другими материалам дела, подчеркнул он. Сам Новиков отметил, что вину не признает. По его словам, его «выдернули в семь утра с кровати». «То, что я подписал, не имеет вообще ничего общего с реальностью», – добавил он.

Сразу после заседания следователь уведомил Новикова об окончании следствия, сообщил адвокат правозащитной группы «Агора» Федор Сирош, представляющий интересы обвиняемого.

Новикова задержали накануне, 29 октября. На следующий день ему было предъявлено обвинение. Новикову вменяется насилие в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса). Ему грозит либо до 200 000 руб. штрафа, либо до пяти лет принудительных работ, либо до шести месяцев ареста, либо до пяти лет лишения свободы.

Как свидетельствует протокол допроса, на который ссылается «Медиазона», по версии следствия, во время протестной акции в Москве 27 июля обвиняемый ударил полицейского пластиковой бутылкой сначала по голове, а затем по правому предплечью. На полицейском при этом был шлем, говорится в документе. Была ли защита на плече, в протоколе не уточняется.

В середине октября были задержаны пятеро других фигурантов «московского дела». Всем им также предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК. Четверых – Егора Лесных, Максима Мартинцова, Владимира Емельянова и Андрея Баршая – отправили под арест. Пятый – Александр Мыльников – был отправлен под домашний арест.

Новые фигуранты «московского дела». Что о них известно

Политика
Новости

Путин не согласился с ЕС в оценке результатов газовых переговоров с Украиной

Ведомости
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Президент России Владимир Путин не согласился с тем, как европейские чиновники оценили газовые переговоры с Украиной. «Мы знаем оценки некоторых чиновников ЕС, Еврокомиссии по поводу того, как прошли эти переговоры. Наши оценки расходятся, мы считаем, что они были конструктивными, причем со всех сторон, включая и наших украинских партнеров», – заявил Путин по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

По его словам, вопрос находится исключительно в сфере споров арбитражного характера. «На наш взгляд, абсолютно абсурдных, когда, например, $7 млрд пытаются предъявить через украинские суды "Газпрому" к выплате за то, что он занимает монопольное место на транзитном рынке Украины», – отметил он. «Хотя "Газпром" ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании. Надо вот от этого абсурда избавиться, обнулить все требования с обеих сторон. Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину, причем со значительным снижением цены, в отличие от той, по которой потребители российского газа получают на Украине этот газ сегодня», – заключил он.

В понедельник, 28 октября, в Брюсселе прошли трехсторонние переговоры о перспективах продления транзита российского газа через Украину с участием России, Украины и ЕС. Основными темами обсуждения на них должны были стать возможные параметры соглашения о транзите российского газа через Украину начиная с января 2020 г., когда истечет срок действующего соглашения. «Я разочарован ходом переговоров», – заявил по итогам встречи заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович.

Финансы
Новости

Суд отменил решение о возврате лицензии страховой компании «Респект»

Ведомости
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Девятый Арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Москвы, который признал недействительным отзыв лицензии у страховой компании «Респект», следует из картотеки арбитражных дел. По делу принят новый судебный акт, который пока не опубликован.

«Респект» не может комментировать решение суда до публикации документа с резолютивной частью, заявил «Интерфаксу» представитель страховщика. Он добавил, что компания планирует подавать кассационную жалобу и требовать возобновления лицензии.

«Респект» был крупнейшим страховщиком ответственности застройщиков. Однако в мае ЦБ отозвал у него лицензию, объяснив это тем, что компания систематически нарушала права и интересы потребителей, необоснованно отказывала и задерживала страховые выплаты. Месяц назад регулятор сообщил, что «Респект» входил в неформальную группу страховщиков, которую заподозрили в согласованном выводе активов.

«Русстройпроект», владелец «Респекта», в сентябре подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием признать недействительным приказ ЦБ об отзыве лицензии. Суд его удовлетворил и обязал ЦБ в течение месяца после вступления решения в силу возобновить действие лицензии страховщика.

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